Indra aprobará su fusión con la empresa de su presidente, EM&E, antes de finalizar 2025

El presidente de Indra, Ángel Escribano
María Jesús Pérez

«La operación progresa adecuadamente». Es la sensación generalizada que existe en el entorno de ambas compañías y del propio mercado, a pesar de que se ha ido posponiendo en el tiempo. Hablamos de la potencial operación de compra de Escribano Mechanical and ... Engineering (EM&E) por parte de Indra. Así, según ha podido saber ABC de fuentes conocedoras del momento de las conversaciones entre unos y otros afectados y de las estimaciones que maneja la comisión de consejeros independientes –creada en julio para velar por la independencia de la misma–, la compañía de Tecnología y Defensa tenía previsto llevar a votación la operación al último consejo de noviembre. Sin embargo, esa previsión se ha desplazado un mes más para, una vez se emita el informe de la comisión de independientes creada 'ad hoc' para esta fusión, pueda ser analizado y aprobado en ese consejo antes de que acabe el año.

