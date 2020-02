Cinco claves para vender o comprar una casa en 2020 Lla moderación se ha adueñado del mercado, por lo que nadie espera picos abruptos

¿Cómo se comportará la compraventa a lo largo del nuevo año que tenemos por delante? Es el momento de dibujar las previsiones de los próximos 12 meses. Algunas serán optimistas, pero otras no tanto. Lo cierto es que la moderación se ha adueñado del mercado, por lo que nadie espera picos abruptos, y no solo en las transacciones, tampoco en precios o en hipotecas. Si estás pensando en convertirte en propietario o en poner una vivienda a la venta, estos consejos de pisos.com te ayudarán a verlo más claro:

1. Buenas oportunidades. Aspectos como la fragmentación política o la incertidumbre laboral planean sobre el comprador. Esto hará que haya más oferta que demanda, algo que puede ser aprovechado por aquellos cuya situación financiera es más estable y no tienen problemas de solvencia. Atención porque oportunidad no es igual a chollo. Habrá ajustes en zonas con stock, pero nada de precios de saldo. Esto no quita que la negociación hay vuelto a añadirle emoción a la operación.

2. Llevar la iniciativa. En un mercado que se vislumbra algo duro para el vendedor, este tiene que ir un paso por delante de la competencia si quiere que el comprador se fije en su inmueble, haciéndolo más atractivo. Para acelerar la venta, nada mejor que hacer más visible el anuncio en portales inmobiliarios, hacer buenas fotos y estar dispuesto a realizar un descuento.

3. Un precio adecuado. Los vendedores deben ser conscientes de que la época de la sobrevaloración se terminó. El comprador tiene demasiada información sobre precios como para no detectar cuándo se le está pidiendo de más. El regateo ha vuelto y, si se quiere vender rápido, hay que aceptarlo y no tomarlo como una falta de respeto, siempre que sea razonable. No existen las cifras inamovibles.

4. Más obra nueva.Aunque todavía tiene que agilizarse la concesión de licencias, la obra nueva va cogiendo ritmo. Esta es una buena noticia para los compradores que no tienen excesiva prisa por adquirir una residencia, ya que, si son capaces de esperar entre un año y medio y dos años, encontrarán oferta disponible en la venta sobre plano. Lo malo es que la obra nueva tiene poco margen para ajustar los precios. Las últimas unidades de las promociones siempre son las que más baratas se venden.

5. Acudir a una agencia. En España, el hábito de acudir a una agencia de intermediación para comprar o vender una casa no está tan arraigado como en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos. La compraventa entre particulares funciona con fluidez cuando hay demanda de sobra y con capacidad de endeudamiento. El contexto que se avecina será bastante más difícil, así que contar con un asesor profesional será un todo un acierto.