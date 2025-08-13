El Ibex 35 supera los 15.000 puntos después de 18 años

El Ibex 35 ha superado al cierre de la sesión los 15.000 puntos por primera vez desde diciembre de 2007, lo que supone su mayor nivel en 18 años, en un contexto marcado por las expectativas del mercado de que la Fed baje tipos el mes que viene por los datos de inflación y tras dos jornadas al alza de Wall Street.

En concreto, el selectivo ha cerrado la sesión de este miércoles en los 15.019,9 puntos, un 1,08% más. Durante la jornada, el índice ha llegado a superar los 15.032 enteros.

Teniendo en cuenta solamente los datos de cierre, este nivel de cotización es el mayor desde el 28 de diciembre de 2007. No obstante, si atendiendo a la variación intradiaria, es el máximo desde el 2 de enero de 2008.

El selectivo ha reaccionado así tras dos jornadas al alza de Wall Street, ya que ayer se conocieron los datos de IPC para el mes de julio, con un incremento de precios del 2,7%, sin cambios frente a junio.

En este contexto, Rovi ha sido el principal valor al alza (+3,42%), por encima de Fluidra (+2,79%), Grifols (+2,18%), Puig (+1,83%), Iberdrola (+1,70%) y BBVA (+1,68%).

Del lado contrario, cinco valores han finalizado este miércoles con caídas: Indra (-0,63%), Repsol (-0,52%), Merlin (-0,38%), IAG (-0,11%) y ArcelorMittal (-0,03%).

A nivel europeo, Londres ha subido un 0,19%; París, un 0,66%; Fráncfort, un 0,67%; y Milán, un 0,60%.

