Hacienda y la Generalitat ven inviable la cesión a Cataluña del 100% del IRPF a corto plazo

El órdago parlamentario de ERC para acelerar el traspaso dinamita los planes para buscar una salida factible a la ampliación del perímetro competencial de Cataluña en el impuesto

El Gobierno ultima su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica

Salvador Illa saluda a María Jesús Montero y a Francina Armengol
Salvador Illa saluda a María Jesús Montero y a Francina Armengol EP
Bruno Pérez

Los contactos bilaterales que han venido manteniendo en los últimos meses los técnicos del Ministerio de Hacienda y de la Generalitat de Cataluña para tratar de encarrilar un modelo de financiación autonómica que cumpla con los acuerdos políticos firmados en su día con ERC ... sin dinamitar el estado de las autonomías les han permitido llegar a algunas conclusiones relevantes. Una de las más contundentes, según confirman fuentes institucionales conocedoras del contenido de esas negociaciones, es la imposibilidad técnica de que la Generalitat de Cataluña pueda asumir como se pretendía la gestión integral del 100% del IRPF -entendida como la asunción de las competencias de gestión, recaudación e inspección que se recogen en el acuerdo para la investidura de Salvador Illa- en el corto plazo.

