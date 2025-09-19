Suscribete a
ERC aprieta a Hacienda para que ceda en 2026 a la Generalitat el personal y el presupuesto necesario para gestionar el IRPF

Lleva al Congreso una proposición de ley que prevé la delegación en cuatro fases de la gestión integral del Impuesto sobre la Renta a Cataluña

ERC se planta y cierra la puerta a negociar los Presupuestos hasta que el Gobierno entregue a Cataluña el 100% del IRPF

Un año después de firmar con el PSC -y con el aval de La Moncloa- el controvertido documento político que facilitó la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y que entre otras muchas cuestiones contemplaba la cesión a Cataluña de los ... grandes impuestos del sistema fiscal, ERC ha iniciado este viernes el trámite para cobrarse en Madrid la factura de ese apoyo en Cataluña. A las doce horas justas de este viernes, la formación ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para cambiar de forma radical el actual marco regulatorio de la financiación autonómica y permitir que el Estado delegue en la Generalitat la gestión integral del Impuesto sobre la Renta (IRPF), desde la recaudación del impuesto a la comprobación de las deducciones, pasando por la asistencia informativa en la campaña de Renta y en última instancia el cobro de los impagos en vía ejecutiva.

