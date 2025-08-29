Grupo Hotusa devuelve de forma anticipada la totalidad del préstamo de 241 millones a la SEPI

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) ha recibido la cancelación total anticipada de la ayuda temporal concedida al Grupo Hotusa al percibir la última devolución de 56 millones de euros, más intereses, del préstamo de 241 millones de euros otorgado en 2021.

El presidente de la compañía, Amancio López, ha querido reconocer públicamente «la profesionalidad, dedicación y compromiso con los que SEPI y su equipo ha gestionado el proceso del préstamo concedido, que ha sido decisivo para que nuestra compañía pudiera mantener su ritmo habitual de actividad en un contexto extraordinariamente complejo».

Grupo Hotusa, con más de 47 años de historia, desarrolla su actividad en más de 130 países, posee una plantilla de más de 6.000 trabajadores y facturó, en 2024, más de 1.500 millones de euros.

La compañía está organizada en 3 unidades de negocio: la de servicios a hoteles, integrada bajo el paraguas de Keytel, que constituye el primer consorcio de hoteles independientes del mundo con más de 3.600 hoteles asociados, la de distribución, que opera como Restel y comercializa más de 125.000 establecimientos a escala global y el área de explotación hotelera, Eurostars Hotel Company con un porfolio de más de 280 unidades en 22 países.

Recuperado el 35,4%

Con esta devolución asciende a 949,4 millones la cantidad recuperada por el FASEE hasta la fecha, un 35,4% de los 2.681 millones financiados con cargo a este instrumento de carácter temporal con el que las empresas impactadas por la crisis económica derivada de la Covid-19 han logrado mantener su actividad y empleo.

Actualmente, con el Grupo Hotusa, son ocho las empresas que ya han cancelado el préstamo: Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Y son otras 20 las que cuentan con financiación pública: Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, ISASTUR, Vivanta, Imasa y Meeting Point.