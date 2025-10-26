Suscribete a
FCC Construcción construye los principales metros del mundo

Cuenta con una dilatada experiencia en diseño y construcción en capitales mundiales como, entre otras, Madrid, Barcelona, Málaga, Panamá, Lima, Toronto, Doha, Riad (Arabia Saudí), Atenas u Oporto (Portugal)

Líneas 4-5-6 Metro de Riad (Arabia Saudí)
El trabajo de FCC Construcción en todo el mundo se caracteriza por su amplia experiencia internacional, su capacidad técnica (en distintos entornos geográficos y normativos) y su enfoque innovador. Y así sucede en más de 40 líneas de metro en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio ... y Asia, con un enfoque integral (desde la planificación y diseño hasta la ejecución y mantenimiento) con ejemplos como los siguientes.

