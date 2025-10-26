ESPECIAL GRANDES EMPRESAS
FCC Construcción construye los principales metros del mundo
Cuenta con una dilatada experiencia en diseño y construcción en capitales mundiales como, entre otras, Madrid, Barcelona, Málaga, Panamá, Lima, Toronto, Doha, Riad (Arabia Saudí), Atenas u Oporto (Portugal)
El trabajo de FCC Construcción en todo el mundo se caracteriza por su amplia experiencia internacional, su capacidad técnica (en distintos entornos geográficos y normativos) y su enfoque innovador. Y así sucede en más de 40 líneas de metro en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio ... y Asia, con un enfoque integral (desde la planificación y diseño hasta la ejecución y mantenimiento) con ejemplos como los siguientes.
Oporto
El Metro de Oporto, entre Casa da Música y Santo Ovídio, representa el mayor proyecto del Plan de Recuperación y Resiliencia en Portugal, con un importe de más de 379 millones de euros. Destaca dentro del proyecto la construcción de un nuevo puente sobre el río Duero.
La nueva línea se extiende 6,3 kilómetros entre las estaciones Casa da Música (Porto) y Santo Ovídio (Vila Nova de Gaia) y también incluye la construcción de tres estaciones en superficie y cinco estaciones subterráneas; la construcción de un estacionamiento para 500 vehículos; la conexión con la estación de ferrocarril de Devesas, así como la ejecución de varios viaductos y pasos inferiores para vehículos y personas.
Nueva York
El contrato obtenido por el consorcio Connect Plus Partners (Connect+), formado por FCC Construcción y Halmar International, consiste en el diseño y construcción de dos túneles que permitirán el desarrollo de dos nuevas estaciones de metro en Nueva York.
Estas nuevas estaciones en Harlem representan un paso clave en la ampliación de la línea de metro de la Segunda Avenida hacia el norte, desde el Upper East Side hasta East Harlem. El contrato incluye la conversión en estación de un túnel de 762 metros, construido en la década de 1970 entre las calles 116 y 125, como medida de contención de costes del proyecto, que implica la perforación de un túnel de 2.560 metros hasta Malcolm X Boulevard y la excavación de la cavidad para la estación de la calle 125, así como la excavación de pozos para edificios auxiliares y futuros accesos.
Madrid
El proyecto liderado por FCC Construcción ampliará la Línea 5 de Metro entre la estación de Alameda de Osuna y las Terminales 1-2-3 del Aeropuerto Adolfo Suarez – Barajas (Madrid). La ampliación presenta una longitud de 1.7 kilómetros y permitirá viajar sin trasbordo desde Carabanchel hasta el Aeropuerto, contemplando la conexión con la Línea 8 del Metro, donde se establecerá una estación de intercambio. Una obra que, además, atendería la demanda de una parte importante de las más de 40.000 personas que trabajan en las instalaciones del Aeropuerto.
FCC Construcción ha desarrollado las principales ampliaciones del Metro de Madrid como Metro Sur o la ampliación del Metro de la capital a IFEMA…
Canadá
En el país la compañía ejecuta distintos proyectos de metro, convirtiéndose en un actor clave de la movilidad.
El consorcio North End Connectors, del cual FCC Canada Ltd. forma parte, cerró recientemente la financiación del proyecto de construcción para la ampliación del Yonge North Subway Extension Advance Tunnel en Ontario. El contrato de diseño, construcción y financiación está valorado en 1.400 millones de dólares destinados a diseñar y construir un túnel de aproximadamente 6,3 kilómetros, así como un tramo del corredor ferroviario existente en la sección norte, además de los pozos de lanzamiento y extracción, así como los edificios y estaciones de salida de emergencia.
Se ha ganado, además, un nuevo contrato para desarrollar la movilidad sostenible en Canadá, pudiendo diseñar y construir 'Pape Tunnel and Underground Stations' del Metro de Ontario Line (proporcionará más de 40 conexiones con otros servicios de metro, autobús, tranvía, tren ligero y ferrocarril regional).
Lima
El proyecto de construcción del primer metro subterráneo de Lima y Callao (líneas 2 y 4), ejecutado por FCC, presenta un avance de ejecución del 72% (se ha completado la excavación de 22 de sus 27 kilómetros totales al llegar a la estación La Alborada, en el centro de Lima). Gracias al avance de la tuneladora 'Delia' (opera a más de 20 metros de profundidad), se han perforado 9 kilómetros y colocado más de 4.200 dovelas de cemento para reforzar el túnel. Por otro lado, se están construyendo 14 estaciones restantes, las cuales tienen un avance de 90 % y otras seis estaciones presentan un avance del 100%.
La Línea 2 cruzará Lima de este a oeste a lo largo de 27 kilómetros y cuenta con 27 estaciones, 28 pozos de ventilación y salidas emergencia, un Patio Taller y 35 trenes.
125 años de historia
El Grupo FCC conmemora este año un hito histórico: 125 años de trayectoria. Desde su fundación en 1900, FCC ha estado presente en la vida de las ciudades y cuidando del bienestar de las personas, así como en los grandes momentos de transformación social, consolidándose como un referente internacional en servicios medioambientales, gestión del ciclo integral del agua, desarrollo de infraestructuras y concesiones.
Su sólida capacidad de adaptación y crecimiento ha permitido expandir la actividad a más de 25 países, manteniendo siempre su compromiso con la innovación, la eficiencia y el bienestar de la ciudadanía a través de las infraestructuras que diseña y ejecuta, en línea con un futuro más sostenible, resiliente y conectado. Una visión integral y proactiva por parte de una compañía de más de 71.000 personas, que reafirma su compromiso de seguir siendo un motor de progreso para las generaciones presentes y futuras, hacia un futuro mejor.
