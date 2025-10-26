Suscribete a
ABC Premium

La doble cara del salto evolutivo de los bots conversacionales

Los avanzados sistemas, capaces de analizar el contexto y ejecutar tareas con autonomía parcial, abren nuevos retos normativos y de protección al usuario

Se busca talento humanístico para entrenar a la IA conversacional

La doble cara del salto evolutivo de los bots conversacionales

Iciar Miner

La IA conversacional vuelve a dar un salto más en su evolución y nos sitúa en una nueva etapa. Atrás quedan los chatbots limitados a responder frases preconfiguradas o los asistentes virtuales que empezaron a interpretar intenciones, mantener conversaciones más fluidas gracias al procesamiento ... del lenguaje natural (NLP) y el aprendizaje automático. Como explica Luis Ríos Pita, director del Máster de Big Data & Business Analytics de ESIC Business & Marketing School, ahora asistimos a la fase de los agentes agentivos. Unos sistemas impulsados por IA generativa y modelos fundacionales, que no solo comprenden y generan lenguaje, sino que tienen cierta capacidad de razonamiento, memorización, planificación y actuación. «Hemos pasado de herramientas que reaccionan a comandos a sistemas que colaboran activamente con las personas en la consecución de objetivo, analizando información, tomando decisiones y actuando en nombre del usuario».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app