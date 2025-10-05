Cuánto dinero cobra un dependiente de El Corte Inglés en España en 2025: sueldo base y complementos

El sueldo que cobra un trabajador de El Corte Inglés

El sector servicios juega un papel muy importante en la creación de puestos de trabajo en España. Son miles los empleados que aglutina este sector que recoge, entre otras cosas, las actividades comerciales.

En este sentido, una de las empresas que más empleados concentra en España es El Corte Inglés, unos grandes almacenes en los que se puede encontrar prácticamente cualquier producto ya sea de alimentación, tecnología o ropa.

Asimismo, dado el volumen de negocio que manejan, El Corte Inglés supera los 81.000 empleados en toda España, de los cuales un gran número son dependientes.

Estos profesionales son esenciales a la hora de las ventas y de orientar a los clientes en la compra de los productos. Pero, ¿cuál es el salario de un dependiente del grupo?

Cuánto cobra un dependiente de El Corte Inglés

El convenio sectorial del sector de grandes almacenes publicado en mayo de 2023 y que recoge a empresas como El Corte Inglés o IKEA permite hacerse una idea de los salarios en el grupo.

El convenio recoge los salarios base de 2023, en función de la categoría profesional a la que pertenezcan los empleados.

Salarios base en los grandes almacenes (2023) Grupo base: Salario anual: 15705,65 euros | Salario hora: 8,87 euros

Profesional: Salario anual: 16176,82 euros | Salario hora: 9,14 euros

Coordinador: Salario anual: 17632,71 euros | Salario hora: 9,96 euros

Técnicos: Salario anual: 19219,68 euros | Salario hora: 10,86 euros

Además, el convenio con vigencia hasta 2026, contempla subidas salariales según el año. Para este 2024 la subida ha sido del 4,5%, y del 3% en 2025. En 2026 será del 2%. De esta manera, como recoge UGT, las tablas salariales provisionales de 2025 quedaron de la siguiente manera:

Salarios de los trabajadores de grandes almacenes en 2025 Grupo base: Salario anual: 16.945,22 euros | Salario hora: 9,57 euros

Grupo profesional: Salario anual: 17.453,58 euros | Salario hora: 9,86 euros

Grupo coordinador: Salario anual: 19.024,37 euros | Salario hora: 10,74 euros

Grupo técnicos: Salario anual: 20.736,59 euros | Salario hora: 11,71 euros

Asimismo, se contempla un incremento variable anual en función de evolución de ventas del sector. Por otro lado, existen complementos en función del puesto de trabajo, complementos personales, de nivel, de calidad o de antigüedad.