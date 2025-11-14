Digi anuncia su intención de salir a Bolsa en España y descarta su venta

Si hay una compañía de telecomunicaciones que ha tenido un comportamiento explosivo en el mercado que ha llamado la atención del sector, esa es Digi. La teleco rumana lleva años en España pero no ha sido hasta el último lustro cuando su estrategia de ... tarifas de bajo coste se ha expandido por todo el país. Y para seguir financiando ese crecimiento acelerado que tienen, el grupo tiene la intención de sacar a Bolsa su filial española.

«En línea con su estrategia de seguir mejorando la estructura de capital y la posición de financiación a largo plazo de sus filiales, el grupo está explorando actualmente una oferta pública inicial (opv) para una participación minoritaria de Digi Spain», ha confirmado la compañía rumana en sus resultados trimestrales. Esta salida a Bolsa «podría incluir acciones existentes y de nueva emisión para apoyar los planes de inversión en capital de Digi Spain», lo que supondría captar más capital en el mercado dando entrada a nuevos inversores.

Digi ha anunciado que, de producirse este hito, la filial cotizaría en las Bolsas españolas y para estudiar la operación ya ha contratado asesores. Con todo, añaden que «la decisión del grupo de llevar a cabo cualquier operación de este tipo, incluidos sus términos y su calendario, dependerá de las condiciones del mercado y de otras consideraciones relevantes».

Fuentes del sector confirman que la teleco rumana empezó a sopesar esta posibilidad antes del verano. Ahí empezó a sondear al mercado sobre una posible salida a Bolsa, hablando con asesores, supervisores y otros actores interesados en una operación como esta. Con todo, las fuentes consultadas señalan que Digi no busca dar el salto al parqué en España de manera acelerada sino que es algo que están estudiando de forma muy pausada ya que las condiciones de mercado pueden cambiar rápidamente y dar al traste con la operación, algo que ya ha ocurrido en otros casos.

Con este anuncio, Digi deja claro al mercado dos cosas. En primer lugar, que quiere seguir invirtiendo en España y para eso necesita dinero; en segundo término, que la filial no está en venta, como se ha especulado en medios. «El grupo no está contemplando actualmente ninguna operación que pueda implicar la pérdida de control sobre ninguna de sus principales filiales, incluida Digi Spain, y sigue centrado en iniciativas que mejoren la creación de valor a largo plazo en todo el grupo», recoge el grupo en sus resultados.

Esto supone dar un portazo a Telefónica, que aunque nunca ha llegado a confirmar su interés por hacerse con la compañía en España, sí que es una operación que se ha comentado en los corrillos del mercado, entre bancos de inversión e internamente en el grupo de Marc Murtra. Digi, ahora, descarta por completo no solo esa operación sino cualquier otra.

Resultados

Estos anuncios de la teleco rumana se producen en paralelo a la comunicación de sus resultados trimestrales. Digi España ha facturado más de 681 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un incremento del 19%, y el ebitda ha sido de 144 millones, un 8% más. «Además, el operador ha invertido 395 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 53% más que en el mismo periodo de 2024, destinados a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica ultrarrápidas de última generación, y también para la implantación de su propia red de móvil, cuya puesta en marcha dio comienzo el pasado 1 de julio», ha indicado la teleco.

Precisamente, la salida a Bolsa serviría para financiar ese despliegue de redes de fibra por España, así como para el desarrollo de su propia red móvil. Inversiones muy costosas para cualquier compañía de telecomunicaciones al alcance de solo un puñado de empresas de un sector en el que los márgenes son muy estrechos.

Así las cosas, el crecimiento de la filial española continúa a un ritmo notable. «A cierre de septiembre, nuevamente, destaca el número de portabilidades que Digi ha obtenido, al conseguir la confianza de más de 1.184.000 clientes que han portado sus líneas de telefonía móvil y fija a Digi durante los primeros nueve meses del año«, han indicado.

En los últimos doce meses han sumado 2,3 millones de clientes y eso les lleva a alcanzar los 10,2 millones de clientes, un 29% más en relación con el año anterior. En concreto, a cierre de septiembre, más de 6,93 millones de clientes contaban con el servicio de telefonía móvil, lo que supone un incremento de más de 1,38 millones de clientes en los últimos doce meses. Asimismo, más de 2,43 millones contaban el servicio de fibra, lo que supone un crecimiento de 622.000 clientes; más de 768.000 contaban con el servicio de telefonía fija, lo que supone un aumento de 186.000 clientes; y más de 133.000 con el servicio de televisión, lanzado en diciembre de 2024.