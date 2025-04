Criteria Caixa obvia la crisis arancelaria: a finales de 2025 habrá invertido ya 8.000 millones

El consejero delegado de Criteria, Ángel Simón, se mostró hoy muy tranquilo con el devenir del holding inversor de la Caixa a pesar de la actual situación de volatilidad en los mercados generada, sobre todo, por la crisis arancelaria. De hecho, la hoja de ruta marcada por la compañía se mantiene intacta. «Tenemos un enfoque a largo plazo y no nos guiamos por las fluctuaciones del mercado», ha asegurado Simón en Barcelona, en un encuentro organizado por Fundación Cede –Confederación Española de Directivos y Ejecutivos–.

Y las cifras están ahí para constatar el buen momento por el que pasa el brazo inversor que lidera, junto con el presidente, Isidro Faine: «Criteria lleva invertidos 5.000 millones en 15 meses» y, pese al contexto actual, «a finales de este año habrá invertido alrededor de los 8.000 millones», apuntaba.

El directivo reconocía que los vaivenes bursátiles han restado en los últimos tres días unos 3.000 millones de valor a la cartera de Criteria, pero no se ha mostrado en ningún momento alarmado respecto a los planes de la institución: «En estos momentos de volatilidad hay que mirar a largo plazo». Ante esta crisis, sí aclara que «es la oportunidad de Europa», y de esta guerra comercial saldremos «con más Europa y no con menos Europa».

Según Simón, el dinamismo actual de Criteria Caixa viene determinado por el Plan Estratégico que tiene el objetivo de pasar de 26 millones a 40 millones en el 2030, con retornos del 8 al 10% anual. «En diciembre, cerramos un GAV (gastos administrativos y de ventas) de 30.400 millones y, debido a la evolución del mercado, nos encontramos entre 32.000 y 33.000 millones. Tenemos un enfoque a largo plazo. El Plan Estratégico es una hoja de ruta exigente, pero alcanzable», explica.

En cuanto a la política inversora de Criteria, Simón ha afirmado que no cierran las puertas a invertir en empresas del sector de la defensa en sentido amplio, ya que aclaraba que no invierten en empresas fabricantes de armamento, pero que la ciberseguridad también se considera defensa: «El sector tecnológico civil no puede desligarse de la defensa», dice.

Insistía Simón en que su foco de inversión está en España y la prioridad es «consolidar la presencia nacional», si bien comentaba que la política de inversiones de Criteria mantendrá a EE.UU. como «un país importante en el que hay que mirar cómo invertir».