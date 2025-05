El Constitucional alemán paraliza la ley de la calefacción de la 'coalición semáforo'

El canciller Olaf Scholz había convertido la controvertida ley de la calefacción en la prueba tangible de que su 'coalición semáforo' es operativa, a pesar de las evidentes dificultades para ponerse de acuerdo entre socialdemócratas, verdes y liberales, y había prometido que el proyecto culminaría su trámite parlamentario antes del receso de verano del Bundestag. En medio de una procelosa negociación entre los socios de gobierno y a pesar de que la oposición estaba denunciando reiterados errores técnicos en el texto legal, fruto del retorcimiento del lenguaje y el añadido de cláusulas contradictorias para satisfacer los encontrados principios de los tres partidos, la ley fue acordada a toda prisa y debía ser aprobada el viernes. Scholz estaba ya cantando victoria cuando el Tribunal Constitucional Federal ha detenido su aprobación en un procedimiento de urgencia.

Los jueces de Karlsruhe han determinado que la segunda y tercera lectura del proyecto legal no deben llevarse a cabo durante la semana en curso de las sesiones parlamentarias, tras atender los argumentos presentados por el diputado de la CDU Thomas Heilmann, que había solicitado una orden temporal. Esta decisión prohíbe que el Bundestag lleve a cabo el debate final y la votación de la ley hasta que el texto no haya sido presentado a los diputados por escrito con al menos 14 días de anticipación.

El líder de la CDU, Friedrich Merz, ve en este pronunciamiento del Tribunal Constitucional «una derrota severa para el Gobierno de Olaf Scholz». Heilmann había argumentado que sus derechos como miembro del Parlamento habían sido gravemente violados por el proceso legislativo. «El semáforo está arruinando la transición térmica con un paquete legislativo de última hora y un procedimiento inconstitucional», había acusado a la coalición de SPD, Verdes y FDP. «Debido a las breves deliberaciones sobre la modificación de la Ley de Energía de los Edificios (GEG) en el Parlamento, no ha sido posible cambiar debilidades conceptuales en el paquete legislativo», había advertido.

El Constitucional le ha dado la razón en que el procedimiento estaba vulnerando «de forma irreversible los derechos de participación» que consagra el artículo 38 de la Ley Fundamental. La evaluación de las consecuencias ha llevado al máximo tribunal alemán a considerar que «prevalecen las razones para dictar una medida cautelar« y retrasa el proceso legislativo para dar tiempo a las necesarias deliberaciones y correcciones.

El proyecto de ley aprobado por el consejo de ministros incluye la obligación de que todos los sistemas de calefacción recién instalados funcionen con al menos un 65% de energías renovables en 2025, además de prohibir la instalación de sistemas de calefacción de gas, gasóleo y carbón a partir de 2024.

Ante la imposibilidad de establecer en la ley la forma en la que es posible llevar a cabo tales imposiciones, se dejaba en manos de las autoridades regionales y locales la resolución de este imposible. La intención de la ley era ir más allá de la normativa europea recientemente aprobada en Bruselas, pero no aclaraba cómo debían los propietarios e inquilinos proceder, bajo amenaza de multas de 5.000 euros.

Discusión intensa

Los socios del semáforo han pasado las últimas semanas discutiendo con intensidad entre ellos sobre esta ley de calefacción, redactada inicialmente por el ministro de Economía, Robert Habeck (Los Verdes) y la ministra de Construcción, Klara Geywitz (SPD).

El FDP había denunciado desde dentro de la coalición problemas técnicos incluso antes de la primera lectura en el Bundestag y forzó determinados cambios adicionales, que se establecieron en cláusulas parciales vagamente formuladas, un procedimiento muy inusual que condujo a una audiencia inicial de expertos sobre el proyecto de ley original.

Las facciones de la coalición presentaron varias enmiendas al proyecto y la audiencia en la Comisión de Clima y Energía del Bundestag había comenzado el lunes con unas deliberaciones finales a todas luces insuficientes. «Estaba muy claro que cuatro días de trámite parlamentario no podían cumplir con nuestros estándares de democracia», ha declarado Heilmann, que ha añadido que «me complace que el Tribunal Constitucional Federal me haya dado la razón y esto sin duda tendrá consecuencias para el parlamentarismo, que no puede pasar por alto tan espontáneamente estos intentos de forzar los procesos«.