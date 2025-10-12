Suscribete a
ABC Premium

El campo español denuncia que pagará «la cesión de la UE ante Marruecos en el Sáhara»

Bruselas acepta la soberanía marroquí a efectos arancelarios a pesar del fallo en contra del TJUE y la «competencia desleal» con los agricultores de nuestro país

Asaja critica el «secretismo» en la negociación con Rabat y que se han adelantado los plazos «para evitar protestas y discusiones»

El PP y el campo presionan a Planas para que bloquee el recorte de la PAC en Bruselas

Un trabajador vende diferentes variedades de tomate en una feria en León
Un trabajador vende diferentes variedades de tomate en una feria en León ICAL
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los agricultores españoles están en pie de guerra contra la Comisión Europea –y el Gobierno de España– después de que el pasado 15 de septiembre esta cerrara un acuerdo con Marruecos para que los productos agroalimentarios del Sáhara sigan entrando en la UE a ... arancel cero. A las organizaciones agrarias les disgusta este pacto por el mismo motivo que les disgustan los que la UE ha firmado con los países de Mercosur, Ucrania o Tailandia –por la apertura a una competencia que consideran desleal–, pero este caso es especialmente polémico por sus connotaciones geopolíticas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app