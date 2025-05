Un bufete internacional de litigios desata una guerra sin precedentes contra Hacienda: «Es una vergüenza para España»

«Lo que está pasando en España no es normal en una sociedad democrática. Les aseguro que no vamos a descansar hasta que alguien obligue a Hacienda a retroceder«. Robert Amsterdam, el abogado experto en litigios internacionales que sacudió el mundillo fiscal español el ... pasado mes de diciembre al pagar la publicación de una página de publicidad en el Financial Times en la que asimilaba a la Hacienda española con »carteristas« y denunciaba el trato dispensado a los supuestos beneficiarios de la 'ley Beckham', ha planteado este martes en Madrid un pulso sin precedentes a la Hacienda española, a la que amenaza con llevar a las instancias que sea necesario para poner fin al »infierno« que según sus propias palabras la administración tributaria española hace pasar a los contribuyentes. »Esto no va de pagar impuestos, va de dignidad, de derechos humanos y de acabar con la impunidad con que opera la administración fiscal en España. ¡Ya basta!«.

(((Habrá ampliación)))

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión