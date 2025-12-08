Bruselas autoriza sin condiciones la compra del fabricante de Kellogg's y Pringles por Mars

La Comisión Europea ha dado finalmente su visto bueno sin condiciones a la compra del fabricante de Kellogg's y Pringles –Kellanova– por Mars, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.

La decisión llega tras ... meses de investigación en profundidad por parte del Ejecutivo comunitario, que quiso analizar si la compra podría generar una subida excesiva de los precios al ganar Mars peso de negociación sobre los minoristas europeos.

El grupo estadounidense Mars, propietario de marcas como 'M&Ms' o 'Whiskas', anunció en agosto de 2024 un acuerdo para adquirir Kellanova, con valoración de 35.900 millones de dólares, incluyendo la deuda de la compañía. Noticia Relacionada El grupo italiano Ferrero compra Kellogg's por 2.646 millones ABC La empresa tiene una deuda neta de 486 millones de euros a marzo de este año La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, el regulador antimonopolio estadounidense, dio su visto bueno el pasado junio y quedaba la decisión de Bruselas para la luz verde definitiva. En su examen detallado, los servicios comunitarios confirmaron que hay indicios de que tanto Mars como Kellanova ya disfrutan de cierto grado de poder de mercado en varios mercados de productos en varios Estados miembro y que Mars y la entidad fusionada estarían en condiciones de vincular diferentes categorías de productos en las negociaciones con los minoristas. Sin embargo, las pruebas recopiladas no llevaban a la conclusión de que la transacción propuesta fuera a aumentar el poder de negociación de Mars frente a los minoristas, por lo que Bruselas no ve problemas de competencia en el espacio económico europeo y da su visto bueno.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión