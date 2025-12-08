Suscribete a
Bruselas autoriza sin condiciones la compra del fabricante de Kellogg's y Pringles por Mars

La Comisión ha concluido que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo

Barritas de chocolate Mars y patatas Pringles en una imagen de archivo.
Barritas de chocolate Mars y patatas Pringles en una imagen de archivo. JOHN THYS and MARIO TAMA / various sources / AFP

EP

La Comisión Europea ha dado finalmente su visto bueno sin condiciones a la compra del fabricante de Kellogg's y Pringles –Kellanova– por Mars, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.

La decisión llega tras ... meses de investigación en profundidad por parte del Ejecutivo comunitario, que quiso analizar si la compra podría generar una subida excesiva de los precios al ganar Mars peso de negociación sobre los minoristas europeos.

