emanuele orsini, presidente de confindustria

«El bloqueo político genera costes que recaen en toda la economía»

El responsable de la patronal italiana pide, tras su encuentro con Antonio Garamendi, eliminar barreras para integrar más sectores en el ámbito de la UE

José María Camarero

El presidente de la Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria), Emanuele Orsini, ha participado esta semana en el III encuentro bilateral España-Italia junto al líder de la CEOE, Antonio Garamendi, donde han instado a construir una Europa «más competitiva, cohesionada ... y segura». Orsini desgrana para ABC el camino que debería seguir Bruselas para facilitar estas integraciones empresariales. Y, con el bagaje de una política tan compleja como la italiana, advierte de que, al final, los bloqueos impactan en la economía.

