«El bloqueo político genera costes que recaen en toda la economía»

El presidente de la Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria), Emanuele Orsini, ha participado esta semana en el III encuentro bilateral España-Italia junto al líder de la CEOE, Antonio Garamendi, donde han instado a construir una Europa «más competitiva, cohesionada ... y segura». Orsini desgrana para ABC el camino que debería seguir Bruselas para facilitar estas integraciones empresariales. Y, con el bagaje de una política tan compleja como la italiana, advierte de que, al final, los bloqueos impactan en la economía.

—Las relaciones comerciales entre España e Italia han dado lugar a una integración sólida en diversos ámbitos, como el energético. ¿Es este el camino a seguir a nivel europeo?

—Sí, es el camino a seguir: la cooperación energética entre Italia y España demuestra cómo la integración fortalece a las empresas. A nivel europeo, necesitamos completar el mercado único de la energía, reduciendo la fragmentación y convergiendo hacia un precio único y competitivo. Solo así la transición podrá ir acompañada de crecimiento industrial y competitividad europea.

—En su reunión con Antonio Garamendi, ha abordado un aspecto clave: el fortalecimiento del Mercado Único como piedra angular de la competitividad de la Unión Europea en los mercados internacionales. ¿Estamos realmente preparados para una mayor integración? ¿Cómo superamos esta barrera?

—Las empresas, y creo que también los ciudadanos, están preparadas, porque conocen los beneficios que ha aportado el Mercado Único. Desde su lanzamiento en 1993, ha incrementado el PIB de la UE entre un 3% y un 4% y ha creado 3,6 millones de empleos; sin embargo, se puede y se debe hacer más. Si queremos aprovechar todo su potencial, las barreras restantes deben eliminarse cuanto antes. Pero esto requiere mayor valentía política. Y nosotros, las empresas, debemos unir fuerzas para impulsar las políticas y revitalizar Europa.

—España e Italia comparten un problema de elevada deuda pública. ¿Qué implica esto para la competitividad de sus economías?

—En Italia, al igual que en España, este obstáculo afecta a la competitividad, ralentizando las reformas, las simplificaciones y las medidas de empleo. Confindustria cree que simplemente reducir la deuda no es suficiente: los recursos públicos deben utilizarse de forma eficiente, con prioridades y costes claros, y el marco regulatorio debe simplificarse para impulsar la inversión. Debemos seguir el ejemplo de España, que ha situado a la industria y sus necesidades en el centro de su plan de política económica y social. Porque las empresas son crecimiento económico y social, y es la verdadera cura para la deuda. Pero eso no es suficiente. Europa también debe hacer su parte y tener las ideas claras, situando las políticas de atracción de inversiones y todo lo necesario para impulsar el crecimiento, empezando por los eurobonos, en el centro de su agenda.

—¿Qué puede aprender España de la economía italiana y qué puede aprender Italia de la economía española?

—En 2024, España registró el mayor crecimiento entre los países de la OCDE, con un aumento del PIB del 3,2%. Tenemos mucho que aprender, especialmente en áreas como el uso de los fondos europeos de innovación y, en general, la capacidad de atraer inversión extranjera. En cuanto a Italia, creo que nuestra capacidad exportadora es inigualable en el mundo y puede servir de ejemplo.

—En el caso concreto de España, usted sabe que atraviesa un período de polarización política y, sobre todo, de estancamiento institucional, con una posibilidad real de aprobar leyes prácticamente nula. Esto también ha ocurrido con frecuencia en Italia. ¿Perjudica este contexto a la actividad económica? Y, sobre todo, ¿en qué medida?

—La inestabilidad política siempre perjudica a las empresas. Cualquier retraso en la aprobación de leyes, cualquier incertidumbre sobre las normas, desalienta la inversión y debilita la confianza. Las empresas necesitan estabilidad, regulaciones claras y oportunas: este es el requisito mínimo para planificar y competir en mercados cada vez más competitivos.

—Si esta parálisis política se prolongara durante años, ¿qué pueden hacer las empresas? ¿Cómo actúan? ¿Qué ha sucedido en Italia?

—Las empresas no se quedan de brazos cruzados: buscan nuevas oportunidades en el extranjero, centran sus inversiones en sectores más sólidos y frenan las de largo plazo. Esto es lo que ocurrió en Italia en tiempos de mayor incertidumbre: muchas empresas han optado por estrategias defensivas, posponiendo importantes planes industriales. Una política bloqueada genera costes que recaen no solo en las empresas, sino en todo el sistema nacional.

—Entre las muchas similitudes, las empresas italianas incurren en costes significativos en cotizaciones sociales. ¿Cómo afecta esto a la creación de empleo? ¿Cuál debería ser el futuro de este gasto económico?

—El coste de las cotizaciones sociales afecta significativamente a las empresas. Por eso hemos pedido una reducción estructural y permanente de la cuña fiscal, que en Italia se encuentra entre las más altas de Europa: no una medida temporal, sino una reforma que reduzca los costes laborales y haga más rentable la creación de empleo estable. Esto beneficiaría a los trabajadores, que tendrían mayores ingresos netos, y a las empresas, que podrían invertir.