El bloqueo de la Comisión de la Energía complica las mejoras en la red eléctrica

La debilidad parlamentaria del Gobierno provoca que la creación del organismo lleve atascada un año

Las empresas esperaban que la nueva financiación del sistema energético la desarrollase este regulador

La exministra Teresa Ribera REUTERS
Raúl Masa

El legado energético de la exministra Teresa Ribera no acaba de coger ritmo. Cada vez hay más dudas sobre el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), y la gran apuesta por las energías renovables choca frontalmente con la capacidad ... para integrarlas en el sistema. Pero los últimos días han dejado al descubierto otra obra inacabada de la actual comisaria europea en plena crisis por la financiación de las redes eléctricas: la creación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

