Economía se libera de la obligación de seguir datos de la Comisión y el Banco de España para hacer sus previsiones

De un tiempo a esta parte el Ministerio de Economía hace gala de la fiabilidad de sus previsiones económicas y del mayor tino que viene acreditando en los últimos años a la hora de pronosticar el comportamiento real de la economía española frente a ... otros referentes nacionales e internacionales de la predicción económica como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea o el mismo Banco de España, cuyas expectativas sobre la economía española han caído últimamente en una frecuente infraestimación de su potencial. El asunto ha llegado incluso a ser objeto de controversia, no tanto en la actual etapa de Carlos Cuerpo como ministro de Economía como en la de Nadia Calviño, que no ocultaba su frustración por esta circunstancia.

Durante todo este tiempo, sin embargo, la norma estatal que regula los criterios de elaboración de las previsiones económicas y presupuestarias ha exigido al Gobierno tener en cuenta la información publicada por organismos como la Comisión Europea, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE o el Banco Mundial para formular las hipótesis de base que guían sus previsiones oficiales, con el objetivo de garantizar que se mueven en un rango de prudencia y no se deslizan hacia un excesivo triunfalismo llevadas por el tono de los datos más inmediatos o por el eventual interés que pudiera tener el gobierno de turno.

Noticia Relacionada La era Calviño vista por Nadia Calviño: «Parecía que alrededor del Gobierno todos actuaban de forma irresponsable» Bruno Pérez La exvicepresidenta solo encuentra aciertos y batallas ganadas en el balance de sus 2.000 días en el Gobierno de Sánchez

El Ministerio de Economía ha decidido poner fin a ese vínculo histórico. Acaba de aprobar una reforma del real decreto que regula los requisitos aplicables a las previsiones económicas y presupuestarias, del año 2018, que elimina la cautela de pasar las hipótesis de base sobre las que el Ministerio de Economía construye sus previsiones económicas y presupuestarias por el tamiz de lo que opina al respecto Europa, principalmente, el resto de organismos internacionales o una institución de reputación tan contrastada como el Banco de España.

Hablamos de aspectos clave a la hora de elaborar esas previsiones como son la expectativa de crecimiento de los mercados de exportación españoles, la de tipos de interés a corto y largo plazo, la de evolución de los precios del petróleo, la previsión del tipo de cambio euro/dólar, y otras magnitudes de similar relevancia.

Economía reivindica su solvencia técnica

Fuentes del Ministerio de Economía atribuyen el cambio en la norma a su decisión de «respetar el tenor literal de los requisitos de información» que establece la directiva europea de 2024 que regula la elaboración de las previsiones por parte de los países miembro, y en la que no figuraba esa cautela que sí estaba en la normativa española de 2018. Añaden, además, que «creemos que el Ministerio de Economía tiene suficientes recursos y solvencia técnica para elaborar sus propios supuestos de previsión».

Fuentes no oficiales del Ministerio aportan una explicación algo más extensa, que alude al desequilibrio entre la falta de finura técnica de las predicciones económicas que los organismos internacionales hacen sobre España y, por el contrario, el muy relevante impacto mediático que suelen suscitar. Consideran que la información con la que cuenta el departamento de análisis económico del Ministerio de Economía es mucho más amplia, afinada y actualizada que la que utilizan las grandes instituciones internacionales, Comisión Europea incluida, para formular sus previsiones y que no tiene mucho sentido utilizar estas últimas como guía cuando son de una menor calidad.

Que el asunto incomoda en el Ministerio de Economía quedó patente en el reciente libro de la ex ministra y ex vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que dedica un capítulo entero no solo a criticar el tono sombrío de las predicciones económicas de los organismos internacionales e analistas nacionales sobre España sino incluso a cuestionar el trabajo del instituto estadístico oficial, el INE, por mantener una metodología de medición del PIB que infraestimaba el crecimiento español.

De hecho este reajuste regulatorio sobre los requisitos a seguir por el Gobierno a la hora de elaborar sus previsiones económicas y presupuestarias se produce en plena controversia política en torno a las presuntas injerencias de Nadia Calviño en en el INE -denunciadas por el propio cuerpo superior de estadísticos del Estado- durante esos meses inmediatamente posteriores a la pandemia en los que desde Economía se estuvo cuestionando con datos la información proporcionada por Estadística a través de la Contabilidad Nacional.

Escamados por la falta de sincronía entre la información difundida por el INE y lo que contaban los datos de alta frecuencia (gasto con tarjetas bancarias, datos diarios de afiliación o movilidad observada en los móviles) que el Ministerio de Economía incorporó a sus análisis económicos y frustrados por el sambenito de ser la economía europea que más lentamente estaba superando la pandemia cuando sus datos no decían lo mismo, el Ministerio desarrolló su propio cuadro de mandos para seguir la evolución de la economía española, bajo la dirección primero del actual ministro, Carlos Cuerpo, y posteriormente de su sucesor Víctor Ausín, y se convenció de que ningún otro organismo o institución de análisis afinaba más que ellos ni en la medición ni en la predicción de evolución de la economía. El cambio legal acometido ahora es el punto de llegada de esa convicción.

La factura del cambio climático

El nuevo real decreto aprobado por el Ministerio no solo desengancha las previsiones gubernamentales de la alargada sombra de las de los organismos internacionales sino que se compromete a introducir a partir de ahora una evaluación sobre la incidencia en la finanzas públicas, en la política económica y en el crecimiento de los episodios vinculados con el cambio climático, e incluso a medir los riesgos a futuro que de ellos se puedan derivar en forma de pasivos contingentes.