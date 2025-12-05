Suscribete a
España toma posiciones en la larga carrera para presidir el BCE

El Gobierno presionará para quedarse uno de los cuatro puestos del comité ejecutivo que quedan vacantes de aquí a dos años

De Cos entra en las quinielas para dirigir el BCE

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo Jaime García
Daniel Caballero

La profunda renovación que está por venir en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) en los dos próximos años a causa del vencimiento de mandato de hasta cuatro miembros ha activado ya los juegos de poder en la zona del euro para ... pulsar posibles candidaturas y empezar a ejercer presiones. En este contexto, España no quiere quedarse fuera del máximo órgano de gobierno de la institución y buscará ganarse uno de los puestos vacantes, con el ojo puesto en la presidencia como cargo más elevado, según las fuentes consultadas

