España toma posiciones en la larga carrera para presidir el BCE

La profunda renovación que está por venir en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) en los dos próximos años a causa del vencimiento de mandato de hasta cuatro miembros ha activado ya los juegos de poder en la zona del euro para ... pulsar posibles candidaturas y empezar a ejercer presiones. En este contexto, España no quiere quedarse fuera del máximo órgano de gobierno de la institución y buscará ganarse uno de los puestos vacantes, con el ojo puesto en la presidencia como cargo más elevado, según las fuentes consultadas

Ahora mismo, España está representada en el comité ejecutivo ya que el español Luis de Guindos es el actual vicepresidente del BCE, pero el próximo 31 de mayo termina su mandato de ocho años y nuestro país se quedará sin ninguno de los seis sillones del órgano. Ese escenario de pérdida de peso total en la organización monetaria europea no se contempla por parte del Gobierno y es por ello que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha señalado, en declaraciones a Efe, que optarán a alguno de los puestos que quedarán vacantes de aquí a dos años. «España debe seguir teniendo un rol relevante, y más con el papel que está jugando ahora mismo, más allá de ser el cuarto accionista del BCE», dijo Cuerpo.

A la salida de Luis de Guindos le seguirán en 2027, por este orden, las del Philip R. Lane (que es también economista jefe), la presidenta Christine Lagarde e Isabel Schnabel. Son estos tres últimos los cargos a los que podría postularse España con un candidato, pero las fuentes consultadas señalan que el gran anhelo es la presidencia, una posición que nuestro país nunca ha ocupado desde la creación del euro.

Para ese puesto, fuentes financieras sitúan la candidatura del exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos. Y, de hecho, como publicó ABC, este sería uno de los deseos del propio De Cos, que vería la presidencia del BCE como el culmen de su carrera. Sus capacidades técnicas son indudables, es un viejo conocido con trayectoria en la institución y sería un nombre que podría concitar el apoyo de PSOE y PP para presionar a su favor, pese a sus encontronazos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El juego político

Sin embargo, ser el nuevo presidente del BCE es caza mayor dentro de la política europea y en el sector financiero apuntan a Alemania como rival a batir. En contra de los germanos juega que ya presiden la Comisión Europea y la supervisión bancaria de la institución con sede en Fráncfort. Ante esta situación, se especula con que los alemanes puedan llegar a pujar por la vicepresidencia en los primeros meses de 2026, y eso jugaría a favor de España en todos los sentidos, también a favor de De Cos, ya que estos se retirarían de la carrera por la presidencia.

La elección del vicepresidente que sucederá a De Guindos en 2026 condicionará las quinielas para los otros tres puestos

El otro puesto jugoso para España estaría en suceder al irlandés Philip Lane también como economista jefe, que es uno de los cargos con mayor importancia del órgano. Aquí los rumores apuntan a que el propio ministro Carlos Cuerpo podría ser el candidato del Gobierno, dado su perfil más técnico. Y hay quien sitúa también en las quinielas para alguno de los puestos a la exministra Nadia Calviño, ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

A partir de ahora, los juegos de poder se desatan en Europa entre los Estados miembros. Y quien ocupe la vicepresidencia a partir de junio provocará una reacción en cadena para el resto de puestos ya que, 'de facto', un país no puede detentar dos puestos en el comité ejecutivo; esto condicionará las quinielas para los otros tres puestos y la estrategia de cada Estado miembro.

Por ver también estará la cuota que se reserva para los países algo más pequeños del euro, tras la salida de Lane, aunque en el comité ejecutivo todavía se mantiene un consejero holandés, Frank Elderson. Quien sí queda fuera de la pelea por los altos puestos de dirección es Italia ya que tiene en el comité a Piero Cipollone.