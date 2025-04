El Banco de España pide a las entidades que valoren el riesgo de los aranceles en sus negocios

El Banco de España ha pedido a las entidades financieras que tengan «máxima vigilancia» y que hagan «un seguimiento continuo del impacto de los aranceles sobre el sistema financiero global». Lo hace en plena crisis por los gravámenes impuestos por Donald Trump y ante el desplome bursátil de los últimos días, en el que la banca se ha dejado mas de 30.000 millones de capitalización bursátil.

Aunque no hay aranceles sobre los servicios financieros, el impacto sobre los bancos es «de segunda derivada, ya que afectaría a sus clientes», según ha indicado la directora general de Supervisión de la institución, Mercedes Olano, en la presentación del informe de su departamento. Considera que «no hay por ahora dotación de provisiones, ya veremos qué pasará más adelante».

Además, califica el actual momento para la economía y los mercados de «incertidumbre máxima», aunque no espera que se produzcan problemas de liquidez a corto y medio plazo en el sistema financiero provocados por el golpe de los aranceles. «Los ratios de liquidez de las entidades financieras están en máximos. No prevemos problemas de liquidez en el corto y medio plazo. No esperamos impactos sobre la liquidez del sistema», ha indicado.