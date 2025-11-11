Suscribete a
El Gobierno avisa de una nueva incidencia en las pulseras antimaltrato

Arsys participa en el proyecto europeo de I+D para desarrollar la próxima generación de soluciones digitales

A mediados de 2026 finaliza la primera etapa de la participación de la firma riojana en el proyecto '8ra', clave para la soberanía digital de las empresas de la Unión Europea

Miguel Martínez Vélez, chief product officer de Arsys , en en centro de datos de la firma
Miguel Martínez Vélez, chief product officer de Arsys , en en centro de datos de la firma ABC

Madrid

«La soberanía digital es la capacidad para gestionar con total autonomía e independencia el entorno digital. Este es un factor estratégico para garantizar la competitividad de Europa en un mercado cada vez más globalizado y digitalizado«, explica Miguel Martínez Vélez, chief product officer ... de Arsys. Asegura que iniciativas como '8ra' están sentando las bases de la soberanía digital europea», un objetivo con el que estamos fuertemente comprometidos desde el grupo europeo IONOS, del que Arsys forma parte«. Añade que el desarrollo del continuo 'cloud-edge' que '8ra' está desarrollando» va a impulsar la innovación en sectores clave como la industria, el sector sanitario o la Administración Pública y convertirá en realidad grandes avances que hoy solo podemos imaginar».

