Arsys participa en el proyecto europeo de I+D para desarrollar la próxima generación de soluciones digitales

«La soberanía digital es la capacidad para gestionar con total autonomía e independencia el entorno digital. Este es un factor estratégico para garantizar la competitividad de Europa en un mercado cada vez más globalizado y digitalizado«, explica Miguel Martínez Vélez, chief product officer ... de Arsys. Asegura que iniciativas como '8ra' están sentando las bases de la soberanía digital europea», un objetivo con el que estamos fuertemente comprometidos desde el grupo europeo IONOS, del que Arsys forma parte«. Añade que el desarrollo del continuo 'cloud-edge' que '8ra' está desarrollando» va a impulsar la innovación en sectores clave como la industria, el sector sanitario o la Administración Pública y convertirá en realidad grandes avances que hoy solo podemos imaginar».

El proveedor de soluciones cloud está inmerso en uno de los proyectos de innovación más ambiciosos de la Unión Europea para reforzar la competitividad de la región en el mercado global. A mediados de 2026 finaliza la primera etapa de la participación de Arsys en el proyecto '8ra', un IPCEI estratégico para el futuro europeo y la soberanía digital de las empresas de la UE.

«Europa necesita una infraestructura digital propia, interoperable y segura que garantice su soberanía tecnológica», subraya Miguel Martínez Vélez. «Participar en el proyecto 8ra nos permite contribuir directamente a ese objetivo, con soluciones desarrolladas en Europa y para Europa», dice el ejecutivo.

La compañía de origen riojano, pionera en servicios de Internet para empresas, participa desde diciembre de 2023 en el IPCEI-CIS, un proyecto de interés común europeo de servicios de infraestructura en la Nube, también conocido como proyecto '8ra'. Esta iniciativa de I+D, que cuenta con una financiación pública de 1.200 millones de euros y prevé movilizar una inversión privada adicional de 1.400 millones, está liderada por 20 empresas europeas, cuatro de ellas españolas: Telefónica, Open Nébula, el Grupo Mondragón y la propia Arsys.

«Este consorcio es una oportunidad única para definir los estándares que marcarán la próxima década del cloud europeo», añade Martínez Vélez. «Desde la privacidad hasta la sostenibilidad, Europa puede liderar el cambio hacia una nube más responsable», añade.

Tal y como sucede con otros IPCEI destinados a las industrias de microelectrónica o nuevos combustibles, la UE considera estratégico para su futuro el proyecto '8ra', cuyo objetivo es reforzar el ecosistema digital europeo frente a los proveedores extracomunitarios, principalmente de Estados Unidos y China. Tecnológicamente, '8ra' pretende desarrollar soluciones alineadas con los valores europeos de privacidad, sostenibilidad, seguridad, soberanía digital, libre competencia, interoperabilidad y portabilidad.

«No se trata solo de competir con los gigantes tecnológicos, sino de construir una alternativa europea sólida y ética», explica el CPO de Arsys. «Nuestro papel es aportar innovación y fiabilidad, combinando la potencia del cloud con la inmediatez del edge computing».

En el marco de este espacio de innovación transfronterizo, Arsys está trasladando su experiencia de más de 25 años desarrollando servicios de Internet para empresas, y colabora en tres iniciativas clave para '8ra': Una plataforma híbrida de cloud y edge computing, que permitirá gestionar ambos entornos de forma integral. También un sistema privado y seguro para desplegar servicios de inteligencia artificial, garantizando la confidencialidad de los datos y una avanzada solución de monitorización y predicción de indicadores críticos para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los centros de datos.

«Nuestro objetivo es anticipar el futuro del cloud», indica Martínez Vélez. «La integración entre cloud y edge, la IA segura y los gemelos digitales serán la base de la próxima generación de servicios digitales», dice. También en el marco de '8ra', Arsys está impulsando el desarrollo de los espacios de datos, entornos seguros para compartir información de forma confiable y conforme a los estándares europeos. «La economía del dato necesita confianza», afirma el directivo. «Y eso solo se consigue con infraestructuras abiertas, auditables y europeas».

Las iniciativas que desarrolla Arsys cuentan con un presupuesto total de más de 10 millones de euros y una ayuda estatal de 8,4 millones procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «Este respaldo confirma que la innovación cloud europea es estratégica y viable», concluye Martínez Vélez. «Estamos sentando las bases de una Europa digital más competitiva y sostenible».