Las ventas de aceite de oliva caen un 18,22% hasta julio

Las ventas de aceites envasados por la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) se elevaron a los 55,53 millones de litros en el mes de julio. El conjunto de categorías de aceite de oliva alcanzó los 21,78 millones de litros, el aceite de orujo de oliva los 1,83 millones de litros y los aceites refinados de semillas los 31,91 millones de litros.

En detalle la mayor cifra de ventas de aceite de oliva la presenta, como es habitual, el «virgen extra» con 9 millones de litros, seguido por el «suave» con 7,25 millones de litros. Las categorías «intenso» y «suave» alcanzan cifras mucho menores con 2,75 y 2,68 millones de litros respectivamente.

En su conjunto, las ventas de aceite de oliva en estos siete primeros meses del 2023 ascienden a 147,48 millones de litros, cifra un 18,22% inferior al acumulado del 2022. Entrando en el análisis de las diferentes categorías, el «virgen extra» alcanza los 63,54 millones de litros (-13,59% vs. 2022), el «suave» los 47,40 millones de litros (-28,53% vs. 2022) y el «intenso» 19,76 millones de litros (-19,87% vs. 2022). La única categoría que presenta un comportamiento positivo respecto al mismo periodo del 2022 es el aceite «virgen», que con 16,77 millones de litros presenta una subida de un 6,14%.

A falta de dos meses para su cierre, según Anierac, se han puesto en el mercado 221,22 millones de litros, lo que supone una disminución del 14,05% frente a la campaña pasada. El mayor volumen corresponde al aceite de oliva «virgen extra», que con 94,53 millones de litros acumulados presenta un descenso del 10,77% respecto al mismo periodo de la campaña 21/22. Las ventas acumuladas en la categoría de aceite de oliva «suave» son de 74,29 millones de litros, un 20,20% menos que la campaña anterior, mientras que las del aceite de oliva «intenso» son de 28,35 millones de litros, lo que representa una cifra negativa en un 21,12%. Por su parte, la categoría «virgen», de la que salieron 24,03 millones de litros, ha tenido de nuevo un comportamiento positivo con un incremento del 7,36%.

Otros tipos de aceite aumentan sus ventas

En el mes de julio se pusieron en el mercado 1,83 millones de litros de aceite de orujo, lo que supone un acumulado anual durante estos siete primeros meses del 2023 de 10,21 millones de litros. En lo que llevamos de la campaña 22/23 se han puesto en el mercado 14,73 millones de litros de aceite de orujo, cifra inferior en un 3,15% a la del mismo periodo de la campaña anterior.

En el grupo de otros aceites refinados, las ventas del refinado de girasol durante este mes de julio ascienden a 21,92 millones de litros. Lejos de estas cifras están las ventas del refinado de semillas con 9,62 millones de litros. El resto corresponden a cantidades mucho menores de colza, soja, maíz, pepita de uva y cacahuete. En su conjunto, las ventas de los aceites de este grupo ascienden a 31,91 millones de litros, mientras que cifra acumulada de los siete primeros meses de este año es de 204,90 millones de litros, un 5,19% superior a la del mismo periodo del 2022.

En cuanto a los datos acumulados de los principales aceites vegetales (girasol, semillas, colza y soja) coincidentes con el periodo de la campaña de los aceites de oliva. El aceite de girasol presenta una cifra de 213,36 millones de litros, un 9,50% menos que en el mismo periodo de la campaña anterior. El aceite de colza y el de soja también presenta una tendencia negativa con 2,85 y 1,17 millones de litros, lo que supone un descenso de un 25,15% y un 44,56% respectivamente. Por el contrario, el aceite de semillas con 70,11 millones de litros presenta un aumento del 46,07%.

Los datos de Anierac resumen que en los siete primeros meses del 2023 se han puesto en el mercado 362,60 millones de litros de aceite, lo que supone un 6,03% menos que el año pasado.