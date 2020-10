Y el Pacto de Toledo parió un ratón

Yolanda Gómez Rojo SEGUIR Actualizado: 25/10/2020 02:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mucho me temo que poco han servido a sus señorías las decenas de expertos que han pasado por la Comisión del Pacto de Toledo para advertir sobre la crítica situación del sistema de la Seguridad Social. Cuatro años después de su constitución, repartidos durante tres legislaturas distintas, los diputados han logrado un preacuerdo, que probablemente esta semana se convertirá en pacto, con recomendaciones para reformar el sistema en aras de garantizar su suficiencia y su sostenibilidad. Unas recomendaciones en las que, mucho me temo, han pesado más los nueve millones de pensionistas y, por tanto, de votantes, que hay en España, que la necesidad de poner encima de la mesa reformas que permitan garantizar no solo las pensiones actuales, sino

