Wikifarmacia: el «Netflix» farmacéutico que combate al Covid-19 Los vídeos de esta app han ayudado a responder las hasta 10.000 consultas de farmacéuticos de toda España sobre le virus

En la guerra contra el Covid-19, las farmacias han contado con la tecnología entre sus grandes aliadas. Entre las herramientas que más han contribuido en este combate, la aplicación móvil «Wikifarmacia», fundada por los emprededores españoles Juan Angulo (exdirector general de WarnerBros España), Mariano Repollés (exdirector financiero de ASTEX) y Daniel Cuñado (director general y propietario de Grupo Industrial Pihasa). Esta app ha contribuido a despejar las dudas del personal de farmacia (auxiliares, técnicos, adjuntos, farmacéuticos...) de toda España sobre el virus, ayudando a responder a las casi 10.000 preguntas, que les han ido haciendo llegar desde este colectivo al Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

Creada en septiembre de 2017, la aplicación cuenta con 20.000 usuarios invitados, y desde el primer momento de la emergencia sanitaria, se puso a disposición del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, para realizar una serie de vídeos sintetizando todas las dudas que iban surgiendo alrededor del Covid-19 y las medidas de prevención que se debían adoptar.

«Nos íbamos a grabar por la nochce a farmacéuticos colaboradores se publicaban los vídeos y los usuarios nos volvían a preguntar: ha habido cerca de 10.000 preguntas», comenta uno de los tres cofundadores de la aplicación Juan Angulo.

Al respecto, Angulo apunta que todas las dudas se trasladaban al Consejo General de Colegios Farmacéuticos con quienes se elaboraban los guiones de los vídeos, en formato pregunta-respuesta, y luego se editaban. «Incluso nos han llegado a pedir mascarillas o cómo reutilizarlas- que no se puede- y otros consejos prácticos», añade Angulo quien destaca que los seis vídeos producidos sobre el virus tuvieron más de 20.000 visualizaciones.

«Lo hacemos gratuitamente, al Consejo le pasábamos las preguntas resumidas, las intentábamos agrupar en la medida que se podía: había cosas rápidas de responder y otras que no o no era posible», apunta el cofundador de «Wikifarmacia» quien destaca que no son una red social y que esto, en materias como la salud, es «una bomba de relojería»

Sin embargo, detrás del bautizado como «Netflix farmacéutico» - llega a producir entre 150 y 200 vídeos anuales- tiene detrás no solo a los tres creadores de la plataforma sino a 50 colaboradores, entre ellos 25 farmacéuticos, a los que se suman equipos de producción y postproducción.

«Somos veteranos en el mundo digital. Llevamos trabajando en este proyecto desde febrero de 2016 y está basada en una tecnología anterior que diseñamos para empresas de distribución: destaca por su capacidad de segmentación y customización», ha apuntado Angulo sobre la capacidad para comunicarse con un colectivo grande y disperso por el territorio español como los farmacéuticos.

Para ellos, la plataforma editad y sube vídeos explicativos con preguntas y retos- «cuidamos mucho la experiencia del usuario de la aplicación», apunta el exdirector general de WarnerBros España - y añade la inclusión de nuevos servicios o novedades cada seis meses: información en tiempo real sobre los avisos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y, dentro de poco tiempo, un marketplace de formación.

Preguntado sobre el futuro, Angulo ha apuntado hacia la posibilidad de «extender el modelo» hacia otros colectivos como los veterinario por compartir características comunes con los farmacéuticos: numerosos y dispersos por toda la geografía.