Técnicas Reunidas consigue un proyecto para expandir un complejo petroquímico en Polonia por 900 millones

Técnicas Reunidas ha sido seleccionada por la empresa polaca PKN ORLEN para acometer la expansión del complejo industrial que esta posee en la ciudad de Plock (Polonia) por 900 millones de euros, según ha informado en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El acuerdo también se anunció durante un acto organizado este lunes por la empresa polaca en las propias instalaciones de la planta industrial y en el que han participado el viceprimer ministro y ministro de Patrimonio del Estado, Jacek Sasin; el presidente del Consejo de Administración de PKN ORLEN, Daniel Obajtek; el presidente de Hyundai Engineering, Chang Hag Kim, y el presidente Ejecutivo de Técnicas Reunidas, Juan Lladó.

El proyecto supondrá una inversión de unos 1.800 millones de euros, de los cuales el alcance de Técnicas Reunidas asciende a aproximadamente la mitad. El objetivo de la expansión es maximizar el potencial petroquímico de PKN a través de la incorporación de nueva capacidad a las instalaciones ya existentes. Así, pretende contribuir a mejorar el balance del país europeo en este ámbito de actividad.

La compañía ha destacado que el proyecto incluye el «pleno respeto a los más exigentes requerimientos en materia de protección medioambiental». En este sentido, la planta será «una de las más avanzadas tecnológicamente del mundo» desde el punto de vista medioambiental. En concreto, la inversión integrará las operaciones petroquímicas con la producción de combustibles limpios y optimizará la utilización de materias primas y recursos de ambos procesos.

El proyecto para el que Técnicas Reunidas ha sido seleccionado como 'preferred bidder', y que la empresa española desarrollará en asociación con Hyundai Engineering Co., supone un contrato del tipo EPCC ('engineering, procurement, construction and commission'), lo que implica la ejecución total del proyecto. Este incluirá, en particular, una nueva unidad de producción de olefinas con licencia tecnológica de KBR y un sistema de recuperación de productos.

Tras la celebración del acto, Juan Lladó destacó que este proyecto «supone un importante reconocimiento a la capacidad tecnológica de Técnicas Reunidas y a la competencia profesional» de los ingenieros de la empresa. «Se inscribe en el proceso de crecimiento que está experimentado actualmente nuestra cartera de proyectos y prueba el esfuerzo que hemos asumido para compatibilizar las actividades petroquímicas con los objetivos de la transición energética», concluyó.