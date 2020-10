Para 2021 El techo de gasto bate récord con casi 200.000 millones y 27.436 millones en fondos europeos El límite de gasto suma 196.097 millones, un 53% más, y el Ejecutivo prevé que el déficit sea del 11,3% del PIB este año y el 7,7% el próximo ejercicio

Javier Tahiri MADRID Actualizado: 06/10/2020 20:26h

El Gobierno prepara, por fin, la tramitación de los que serán los Presupuestos Generales del Estado más expansivos en la Historia reciente de España. Con casi 200.000 millones de euros de gasto no financiero, el sector público deberá afinar la mirilla para dar un buen uso a la red de seguridad construida desde Europa para evitar una crisis como la anterior ante la intensidad de la pandemia. El Consejo de Ministros aprobó así ayer el límite de gasto no financiero o techo de gasto, que aumentará la friolera de un 53,7%, hasta los 196.097 millones de euros que superan por primera vez el hito de 2010, en la anterior crisis.

Esta monumental cifra incluye los 27.436 millones de euros que España recibirá en 2021 desde la Unión Europea, tanto por transferencias directas del Fondo de Recuperación o «Next Generation EU» -unos 25.000 millones de euros- como por el Marco Financiero Plurianual con el fondo ReactEU, que amplía la financiación para la cohesión con 2.436 millones de euros. Realmente, la UE repartirá otros 10.000 millones por este último concepto para las comunidades autónomas en 2021, pero esto no lo recoge el techo de gasto del Estado, que sí incluye los 2.436 millones restantes reservados al Ministerio de Sanidad para dedicarlos a la compra de vacunas y material sanitario.

Pese a que los fondos no tengan impacto en déficit, la crisis ha dejado las arcas públicas vacías. Si bien no habrá objetivos de déficit como tales ya que el Gobierno suspenderá las reglas fiscales este año y el próximo -siete meses más tarde de haberlo hecho la propia Comisión Europea-, Hacienda sí que fija unos niveles de referencia, que no son obligatorios. El mayor impacto de la crisis provoca que las previsiones hayan saltado por los aires para este año: si en abril el Gobierno auguraba un desequilibrio público del -10,3% del PIB ahora este aumenta al -11,3%. Para el próximo ejercicio, el agujero comenzará a reducirse al -7,7% del PIB, de lo que el grueso lo cubrirá el Estado, que asumirá los números rojos de las comunidades y la Seguridad Social, que gestionan respectivamente los servicios públicos básicos y las prestaciones por desempleo y cese de actividad.

Así, el Estado tendrá un 5,2% del PIB de déficit el año que viene al realizar dos transferencias de 18.396 millones a la Seguridad Social (que tendrá un agujero del 1,3%) y otra de 13.486 millones para las comunidades (con un desequilibrio del 1,1%). Ello provoca que de los 196.097 millones de techo de gasto, 31.882 realmente no los vaya a gastar el Estado sino a transferirlos.

Las corporaciones locales, como avanzó ayer Montero en la Comisión Nacional de Administración Local, tendrán un déficit del -0,1% en 2021 según el Ejecutivo, por lo que volverán al desequilibrio el próximo año pese a lo que dice la Constitución, que en su artículo 135 dicta que los ayuntamientos no pueden tener desequilibrio.

La suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hará que el Gobierno no presente la senda de déficit al Congreso de los Diputados, una interpretación criticada por la portavoz de Economía del PP, Elvira Rodríguez, que señaló que ello supone saltarse el «control parlamentario». Para proceder a esta suspensión de reglas fiscales, el Congreso de los Diputados deberá votar si la actual epidemia se considera como una situación excepcional para soslayar la reducción del déficit.

Una deuda del 118% del PIB

Como fuere, la deuda pública aumentará al 118% del PIB, 2,5 puntos por encima de la anterior previsión del Gobierno, que no dio estimaciones para 2021. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, abrió la puerta a reducir las emisiones previstas del Tesoro y achacó el alza de la estimación a la mayor contracción de la economía. En sus palabras, la petición de 20.000 millones por parte de España al SURE europeo para pagar gastos de ERTE puede suponer un ahorro de intereses de entre 2.000 y 2.800 millones de euros.

¿Si se descuentan los fondos europeos y las transferencias a la Seguridad Social y a las comunidades, cuánto aumenta el gasto del Estado? En esa hipótesis, crece un 7,2% hasta los 136.779 millones. Solo como referencia, a finales de febrero el Ejecutivo sacó adelante un límite de gasto de 127.609 millones de euros para 2020: la pandemia encarnará un incremento del desembolso de 68.488 millones.

Montero explicó que los Presupuestos de 2021 incluirán «ajustes» en bonificaciones fiscales, entre las que se está estudiando la subida del IVA a la Sanidad y la Educación y eliminar la bonificación fiscal a los planes de pensiones, aunque la ministra no aclaró qué irá exactamente al boceto de cuentas. Lo que sí señaló es que en los ingresos de los presupuestos se incorporará la recaudación de las tasas Google y Tobin que hoy el Senado aprobará. El Estado concentra así el peso de la crisis con un déficit monumental frente a todas las administraciones. La legislatura se fía a la recuperación.