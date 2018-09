La Reserva Federal acomete su tercera subida de tipos en lo que va de año De esta manera, establece las tasas de interés entre el 2 y el 2,25%

Jorge Aguilar

@FJorgeAguilar Seguir Madrid Actualizado: 26/09/2018 20:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Reserva Federal (Fed) ha anunciado hoy una nueva subida de los tipos de interés, situándolos entre el 2 y el 2,25%. Se trata de la tercera subida del precio del dinero de las cuatro que la institución presidida por Jerome Powell pretende acometer durante este año. Todavía hay previstas dos reuniones más hasta final de año, una a comienzos del mes de noviembre y otra a mediados de diciembre.

Esta subida tiene lugar en un contexto en el que la economía estadounidense ha acelerado su crecimiento económico en los últimos meses, con una tasa del 4,2% en el segundo trimestre, mientras la tasa de desempleo se mantiene en el 3,9%, un hecho que no ocurría desde el año 2000. Por otra parte, la inflación se ha situado por encima del 2%, después de varios años situada por debajo de ese umbral.

«Las subidas de empleo han sido fuertes, en promedio, en los últimos meses, y la tasa de desempleo se ha mantenido baja. El gasto de los hogares y la inversión fija de las empresas han crecido con fuerza. Sobre una base de doce meses, tanto la inflación general como la inflación para artículos distintos de alimentos y energía se mantienen cerca del 2 por ciento», indicó la institución en su comunicado. Del mismo modo, para el futuro la Fed asegura que «los indicadores de expectativas de inflación a más largo plazo han cambiado poco, en general».

De esta manera, la hoja de ruta de la Fed no se detiene a pesar de las voces discrepantes existentes, entre ellas las del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la aceleración en la subida de tipos desde que Powell asumiera el cargo como presidente en enero de este año. Hay que recordar que su antecesora, Janet Yellen, subió en cinco ocasiones las tasas de interés desde que en 2015 acabara con la época del dinero gratis en el país estadounidense.

Desde que asumió el cargo, Powell ha apostado por la «subida gradual» de los tipos apoyándose en los signos de fortaleza de la economía estadounidense.

Una postura que no comparte Trump, que recientemente sorprendió criticando las medidas de Powell, rompiendo con la supuesta independencia existente entre la Casa Blanca y el Banco Central de EE.UU.: «No estoy entusiasmado. No me gusta todo este trabajo que estamos haciendo en la economía para que después la Fed esté subiendo los tipos», comentó en su día.

Por su parte, el presidente de la Reserva Federal rebaja la tensión al entender que no existe aún indicios de que la economía americana esté en un proceso de sobrecalentamiento. Powell, eso sí, se ha ido reafirmando en su decisión de moverse en esta materia con cuidado frente a posibles riesgos de inflación o calentamiento de la economía «La actual senda de incremento gradual de los tipos es el enfoque adecuado que debe adoptar el Comite Federal de Mercado Abierto para hacer frente a ambos riesgos», aludió.

Además, otras voces muestran su disconformidad ante el temor de las consecuencias que pueda acarrear en la economía estadounidense la guerra comercial disputada entre EE.UU. y China, aunque de momento, y a pesar de los aranceles impuestos entre ambos países, esta continúa fuerte.