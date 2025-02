El primer salvavidas de un rescate que duplicará el anterior

Durante la anterior crisis financiera, los ministros de Economía de la zona euro esperaban la implosión de algunos países grandes de la moneda única como fue el caso de Grecia. Para tratar de proteger al conjunto de la eurozona de una quiebra eventual de la ... economía española, los ministros del Eurogrupo se prepararon para inyectar hasta 100.000 millones para el sistema financiero español y al final España pidió solamente un crédito de hasta 50.000 millones de los que utilizó nominalmente algo menos, unos 45.000 millones, aunque el coste total del rescate de las viejas cajas de ahorro se calcula que costó 65.000 millones . Ahora estamos hablando de cifras que en total pueden suponer 160.000. Por ahora.

En esta ocasión, el primer paso que ha dado el Gobierno para pedir ayuda europea en el programa SURE habla de una primera demanda de 20.000 millones, que es un importe aproximativo, porque al tratarse de un fondo que tiene una dimensión determinada (100.000 millones) hay que saber cuanto necesitan otros países antes de determinar cuanto puede recibir España. Estos 20.000 millones, de todos modos, son el primer paso de esta nueva operación de salvamento de la economía española por parte de Europa y que deberá ser devuelto, es decir, se suman a la ya voluminosa deuda pública.

Es evidente que este es solo el primer paso y que no será el último. España podría, por ejemplo, pedir apoyo del MEDE , el fondo de rescate europeo que es el mismo que prestó el dinero para resolver los problemas de una parte de la banca. Ese dinero está disponible en forma de préstamos a devolver, aunque en condiciones mucho más favorables que el mercado. El presidente del Gobierno había comunicado en un principio que no tenía intención de usar el MEDE y luego ha acabado diciendo que «no es nada vergonzoso hacerlo» , aunque se sabe que lleva aparejada una condicionalidad estricta. De hecho, que España haya pedido ya el apoyo del SURE podría indicar que empieza a sentir la presión de los mercados de deuda, que hasta ahora se han comportado con gran serenidad a pesar de las circunstancias tan dramáticas que atraviesa todo el mundo, debido en gran parte de la agresividad del Banco central Europeo , que ha mantenido a la baja los tipos de interés haciendo esfuerzos extraordinarios en la interpretación de sus estatutos.

Además de lo ya existente, en la última cumbre se aprobó la creación del F ondo de Recuperación , que es una operación inédita de deuda asumida por la Comisión Europea por un total de 750.000 millones de euros, esencialmente destinada a salvar las economías de los países más afectados, España, Italia y Francia. Del total, se prevé que a España le corresponderá recibir unos 140.000 millones , de los que un poco más de la mitad, 72.000 millones, serán en subvenciones directas y el resto créditos.

Es decir que por el momento España ha pedido 20.000 millones al SURE y recibirá 68.000 más del fondo de rescate , un total de 88.000 millones en prestamos, si no acude al MEDE para solicitar más financiación. Todo ese dinero deberá añadirse al peso de la deuda pública,

Comparado con la anterior crisis, esta -por ahora- nos va a costar un mucho más en deuda directa . Pero también nos proporcionará esa inyección de ayudas directas de 72.000 millones, aunque en ese caso también será necesario que el Gobierno construya una capacidad suficiente para que la economía pueda absorberla y cumplir las condiciones que marcará la comisión para otorgarla. Ese dinero está previsto que lo financie la Comisión Europea con nuevos impuestos al carbono o al plástico, que no se prevé que funcionen a corto plazo.