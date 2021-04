Portugal toma la delantera y es el primer país europeo que presenta su plan de recuperación La estabilidad institucional del país vecino da sus frutos para optar a los 16.644 millones de euros que le corresponden

Portugal ha vuelto a adelantarse a España y se ha convertido en el primer país europeo que presenta ante Bruselas un plan de recuperación para cuando avance el desconfinamiento, según el esquema comunitario previsto en este sentido.

El vecino ibérico ha demostrado así una mayor rapidez de reflejos a la hora de reunir todo un programa regenerador. Y, sobre todo, exhibe una capacidad de consenso interno que despierta la envidia de otros países porque se entiende como una prioridad absoluta el hecho de acceder a los 16.644 millones de euros que le corresponden proporcionalmente, de acuerdo con la propuesta de reparto elaborada en la capital belga.

Las instituciones lusas no se han andado por las ramas y hacen gala de una precisión en sus concreciones que, eso sí, contrasta con la parálisis que viven hoy en día servicios como la Sanidad (totalmente colapsada) y los transportes, con unos trenes que en muchos casos bordean lo obsoleto en el siglo XXI y unas prestaciones de metropolitano y tranvía que dejan mucho que desear porque plantan a los viajeros con inusitada frecuencia.

La cuestión indudable es que el gabinete socialista no ha titubeado en sus apuestas y aspiraciones: extensión de la atención médica y de la vivienda pública, descarbonización de la industria, digitalización de las escuelas (complementada por las lecciones a través del tercer canal de la televisión pública), innovación empresarial, fortalecimiento de la justicia económica (en un momento en que los casos de corrupción se agolpan en los tribunales) o formación profesional de los trabajadores.

El objetivo de Lisboa es disponer al menos de un anticipo de la transferencia antes de que finalice la presidencia portuguesa de turno a fecha 30 de junio. Es la prueba de que una de sus metas se va a cumplir más pronto que tarde: presentar el plan cuanto antes para así recibir la contrapartida también cuanto antes.

Al menos la credibilidad institucional portuguesa no se ha visto socavada en todos estos meses y no se ha transmitido a Bruselas la imagen de turbulencias constantes que ha desprendido España, con los constantes ataques a la gestión de la Comunidad de Madrid y el caos en el pilar de Cataluña. Dos factores que no despiertan precisamente guiños en el seno de la UE.

El Gobierno es tan socialista en Lisboa como en Madrid, pero en la capital del fado no han de lidiar con el remo a contracorriente de un partido como Unidas Podemos. Cierto que el Bloco de Esquerda ejerce como una formación análoga; sin embargo, sus presiones han quedado relativizadas y nunca reclamaron formar parte del Ejecutivo.

Con todo, la vicepresidenta Nadia Calviño declaraba días atrás: «Probablemente, somos el país que va más avanzado en la elaboración del plan». Una frase que ahora queda en entredicho, mientras Portugal evidencia que se ha tomado muy en serio su semestre de presidencia de la UE.

Se van a celebrar dos encuentros clave esta misma semana de sendos vicepresidentes (Yolanda Díaz y la propia Calviño) con el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. De ahí pueden (y deben) salir novedades más bien decisivas, tal cual exige la zozobra económica que atraviesa España con especial virulencia.