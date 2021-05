«Hay que ponerse en marcha y por ello el sector turístico y las aerolíneas apuestan por la actividad» Entrevista con José Guillermo Díaz, CEO de la cadena hotelera Artiem

José Guillermo Díaz es un empresario de raza, que creció en el seno de una empresa familiar con muchos años de recorrido en el sector turístico, el mismo camino decidió seguir en 1993 junto a su esposa Gabriela Aliaga, cuando ambos se hicieron cargo del hotel familiar Artiem Capri. Hoy el grupo hotelero que preside, Artiem Hoteles cuenta con cinco hoteles, tres en Menorca (Carlos III, Audax y Capri), uno en Madrid (Artiem Madrid) y en 2018 incorporó el quinto, Artiem Asturias. Todos estaban en funcionamiento cuando fueron incorporados al proyecto empresarial y les imprimió su particular filosofía de éxito: si la plantilla es feliz, también lo será el cliente y la empresa saldrá ganando.

-Los hoteles Artiem han sido certificados, por 9º año consecutivo, como una de las mejores empresas para trabajar en España en 2021. ¿Cómo se logra un reconocimiento así en un año tan complicado, especialmente para sector hotelero? ¿Cuál es el secreto?

-Tan sencillo y tan complicado como ser coherente con nuestro propósito. Esto se traduciría yo diría que en tres cosas: La primera es dar autonomía a las personas poniendo a jugar nuestros valores de confianza y liderazgo. La segunda, plantear retos u objetivos que nos estimulen a crecer profesionalmente y que nos ayuden a superarnos e innovar otros dos de nuestros valores. La tercera es dar un sentido al trabajo, un porqué, explicando y compartiendo nuestra misión y visión.

-Ustedes ha sido pioneros en abrir sus tres hoteles en Menorca. ¿Qué esperan de este verano?

-Trabajamos en un escenario donde asumimos que el ritmo de vacunación seguirá creciendo, lo que creará confianza y pensamos que las restricciones se relajarán, lo que permitirá que haya mucha oferta operativa y poder disfrutar del destino. En el caso de Menorca ha sido de las zonas de España desde el principio con menor índice de contagios. Todos tenemos ganas de viajar y recuperar tiempos y vivencias perdidas, lo que hace que exista una demanda latente muy alta. Hay conciencia de que hay que ponerse en marcha y por ello la distribución turística y las líneas aéreas están apostando por la actividad. Por lo tanto, todo ello nos hace pensar que la temporada va a ir de menos a más, y nosotros al ser los primeros en abrir nos hace estar en una posición ventajosa.

-El grupo que preside encara un verano que hoy sigue cargado de incertidumbre por la evolución de las vacunas. ¿Es optimista?

-Como empresario siempre soy de los que ve el vaso medio lleno, soy optimista. Es verdad que la situación que hemos vivido nos ha enseñado que las circunstancias pueden cambiar de forma muy rápida y hay que saber adaptarse.

-¿Se podrá volver a una cierta normalidad en España y en Baleares, uno de los pulmones del turismo?

-Esta pandemia ha acelerado muchos cambios en los que ya estábamos inmersos en el sector. Creo que la industria turística de 2023 será diferente, tiene que serlo, de la industria pre-pandemia. Y sin duda puede ser una industria que genere mucho más valor para todos los 'stakeholders'.

-Lo que está claro es que no habrá recuperación económica sin turismo... ¿Cuánto se recuperará el turismo internacional?

-No lo sé. Se barajan distintos escenarios según las distintas instituciones y entidades representativas que podemos consultar. Yo me inclino a pensar que será durante el 2023.

-¿Cómo ha afectado la pandemia a un grupo familiar como Artiem? ¿En qué situación se encuentra antes de comenzar la nueva temporada?

-Aunque resulte chocante lo que voy a decir, la pandemia nos ha afectado positivamente. Nos ha ayudado, entre otras cosas por ejemplo, a mejorar nuestros procesos, nuestros sistemas, a darnos cuenta lo importante que es la flexibilidad organizativa y trabajar en ello, a poner a prueba nuestros valores y ver como con éstos hemos sido capaces de superar la situación; nos ha ayudado a destapar liderazgos que no se habrían manifestado en situaciones normales, en definitiva nos ha ayudado mejorar nuestros fundamentos de empresa.

-¿Se atreve a poner fecha a la recuperación?

-Por lo que estoy viendo como Artiem, nosotros recuperaremos nuestra situación pre-pandemia en 2022.

-¿El sector turístico se siente escuchado por los políticos?

-Siempre tenemos la tentación de ver el problema en el otro y creo que la excusa y la autocomplacencia no ayudan. Pienso que si los políticos no son conscientes de la prosperidad y riqueza social y económica y porque no ambiental que nuestra industria ha generado durante décadas, es quizás porque nosotros tendríamos que haber hecho algo distinto.

-¿Cree que el pasaporte covid es una buena iniciativa?

-Todo aquello que de confianza y seguridad a los ciudadanos es una buena iniciativa.

-¿Es partidario de priorizar la vacunación al sector turístico?

-Sí, por dos motivos. Primero, porque el turismo es una industria de personas, donde la relación y socialización son claves y, por lo tanto, las personas que trabajamos en este sector estamos tan expuestos como los demás. Segundo, para salir cuanto antes de la depresión económica en la que estamos inmersos, el turismo se ha demostrado en crisis anteriores como una palanca clave. Por lo tanto, tener el sector vacunado mandaría un mensaje muy positivo a los mercados.

-Usted dice que cree en lo que hace y la felicidad de sus clientes es capital ¿Cómo influye esta filosofía en el negocio?

-La misión de Artiem es inspirar a las personas a ser felices. Esto quiere decir que nuestros procesos, políticas, decisiones o inversiones tienen que ayudarnos a hacer realidad nuestra misión.

-¿Cuánto empleo genera el grupo? ¿En qué situación se encuentra ahora?

-Nuestra plantilla media en un año normal son 190 personas llegando en puntas a 250. En la actualidad con las aperturas somos 120 y estimamos, si la temporada evoluciona en el sentido que esperamos, llegar a un 80% del año normal.

- Hablemos de su cultura empresarial

-Nuestra cultura empresarial se fundamenta en dos principios, que son, por un lado, la estrategia de crear valor para todos los 'stakeholders', no es sólo una responsabilidad como empresa, sino que nos ayuda a crear ventajas competitivas sostenibles. Y, por otro lado, trabajamos para que la 'FreshPeople' de Artiem sea un equipo de personas comprometidas con su entorno y felices en su trabajo. Que proporcionen bienestar y satisfacción a nuestros huéspedes buscando la excelencia en el servicio, de tal forma que éstos nos ayuden a crecer como empresa. Sobre la base de estos principios se fundamenta nuestro propósito, que es un compromiso ante nosotros y la sociedad, que materializa nuestra misión, valores y visión.

- Con cinco hoteles en marcha...¿planea ya el próximo?

-Sí, estamos muy activos en la búsqueda de hoteles donde podamos hacer realidad nuestro propósito como empresa.