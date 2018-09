Patronales, autónomos y oposición ven en los últimos datos de paro la prueba de que España pierde fuelle Pablo Casado (PP) advierte que una nueva crisis «puede estar a la vuelta de la esquina», UGT apunta a «una cierta desaceleración en la creación de empleo», y ATA ve «la pérdida más elevada en un mes de agosto desde que hay registro»

El incremento en el número de personas registradas en los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) en 47.045 personas en agosto respecto al mes anterior, y elevando el número de desempleados hasta los 3.182.068 de personas, así comola pérdida de 202.996 afiliados a la Seguridad Social, el -1,07%, respecto al mes de julio. Lo que, si se revisan los datos de años anteriores, es el peor agosto desde 2008 cuando el número de afiliados se desplomó en 244.666 personas. Todo ello, ha generado análisis poco optimistas respecto al ritmo de creación de empleo.

Para Asempleo, la patronal de las empresas de trabajo temporal, los datos publicados este martes «confirman que ha llegado la ralentización prevista para este año». En concreto, a través de un comunicado, esta asociación ha analizado que lo sucedido este mes «responde a lo que suele ser habitual en un mes de agosto» aunque ha admitido que «ha sido peor que en los ejercicios anteriores». Por este motivo, ha instado al nuevo Ejecutivo a realizar reformas para «reactivar» el mercado de trabajo. Para ello, han propuesto políticas activas que mejoren la formación de los desempleados y trabajdores. Además de medidas de flexibilidad o incentivos, que impulsen el crecimeinto de los sectores más dinámicos.

En esta línea, han advertido, que sectores como elcomercio y la hostelería «pierden fuelle» en la creación de empleo «y no solo con motivo del decrecimiento en el número de turistas, sino también del de la demanda interna». Desde Asempleo han lamentado que la ralentización ya esté aquí y no se hayan adoptado cambios en el mercado laboral antes. «El mercado necesita reformas y las necesita ya», han recalcado, con el objetivo de «facilitar una intermediación eficaz y ágil, que permita aprovechar todas las vacantes que se produzcan».

Una crisis «puede estar a la vuelta de la esquina»

Entre la clase política existen diferentes lecturas, según la cercanía o lejanía del Gobierno: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido que el aumento del desempleo registrado en agosto hace evidente que una nueva crisis económica «puede estar a la vuelta de la esquina» y ha lamentado que el paro «haya subido, por primera vez en meses». Además, el líder de la oposición , ha acusado al Gobierno de«populismo»y de aplicar «recetas fracasadas para problemas a veces inexistentes».

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tachado de «preocupante» el dato del paro registrado en el mes de agosto y los síntomas de lo que parece un «frenazo» de la economía española. Sin embargo, desde Izquierda Unida (IU) el reponsable federal de Empleo José Antonio García Rubio ha tachado los datos de desempleo y afiliación como los peores desde el inicio de la crisis. Sin embargo, ha considerado que sería «injusto» responsabilizar al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. A su juicio, el origen de la actual situación estaría en las políticas del PP ya que Sándchez, al margen de la nueva convocatoria de empleo público, no habría hecho nada más.

577 autónomos menos diarios

Otro sector que suele mostrarse muy sensible a la evolución de este tipos de datos son los autónomos. Según los datos dados a conocer este martes sobre afiliación a la Seguridad Social, en el Régimen de Autónomos (RETA) hay17.894 personas menos (-0,55%) respecto a julio registrándose un total de 3.249.275 personas dadas de alta.

Para el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) se trata de «la pérdida más elevada en un mes de agosto desde que hay registro histórico». Según estima esta organización, cada día de agosto se perdieron 577 autónomos. Una circunstancia que no distinguió entre comunidades autónomas, y que por comunidades autónomas lideraron Madrid (-0,9%), Murcia (-0,8%) y Valencia (-0,7%).

Al respecto, Amor ha considerado que «si bien es cierto que en el primer semestre del año hablamos de cifras que registraban crecimientos históricos, en los meses de julio y agosto hemos alcanzadonuevos récords, pero esta vez en la pérdida de autónomos». Para el máximo dirigiente de ATA, la clave está en la falta de un clima de certidumbre que incentive la creación de nuevos puestos de trabajo. Por lo que ha pedido regresar a la senda de creación de empleo.

UGT: «agotamiento»

Desde la UGT han coincidido en calificar de «preocupantes» los últimos datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social. En esta línea, han admitido que agosto «es un mes estacionalmente desfavorable en términos de empleo» por el cierre de muchas actividades como la industria o la construcción, que no eve compensada por otros sectores como el turismo o la hostelería. Desde el sindicato, no han dudado en hablar de «una cierta desaceleración en la creación de empleo». En este sentido, no duda en hablar de «agotamiento» de las circunstancias que ahora impulsan la economía como los tipos de cambio favorables de los últimos años.

Por este motivo, han pedido que el aumento del empleo y la reducción del paro siga entre las prioridades de la política económica «porque es el mayor lastre que soporta nuestra economía» y que se vigile la calidad del empleo que se cree, «que ha venido empeorando desde el inicio de la pasada crisis, y en especial, desde la reforma laboral de 2012». Una precariedad cuyas formas se han multiplicado«y, con ellas, la desigualdad y la pobreza en el mercado laboral». Para ello, han propuesto entre otras coass aumentar la protección contra el desempleo o mejorar la labor de recolocación de determinados colectivos.