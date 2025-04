El Parlamento balear rechaza el proyecto de ampliación del aeropuerto palmesano de Son Sant Joan

El Parlamento balear ha aprobado este martes los ocho puntos de que constaba una proposición no de ley presentada por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca relativa al «rechazo» a la ampliación del aeropuerto palmesano de Son Sant Joan . Cabe recordar que los tres partidos citados forman parte del Ejecutivo regional, que preside la socialista Francina Armengol.

La decisión adoptada ahora por la Cámara autonómica supone, en principio, un contratiempo para que se pueda acometer el proyecto de remodelación del aeródromo, anunciado a principios de este año por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). El proyecto, en su actual redacción, fue valorado por la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, que a finales del pasado mes de junio envió a ENAIRE el preceptivo informe de impacto ambiental, no vinculante. El citado informe se mostró contrario a cualquier posible aumento de pasajeros o de aviones en Son Sant Joan, pero abierto a posibles mejoras a nivel de seguridad y medioambiental.

En cualquier caso, AENA ha reiterado en diversas ocasiones su voluntad de emprender la citada remodelación de Son Sant Joan de forma consensuada con las instituciones autonómicas, con la información de que dicha remodelación no aumentaría en ningún caso la capacidad del aeropuerto. La actuación más importante de las previstas en este momento sería una ampliación de la terminal.

Críticas del tripartito

En la exposición de motivos de la mencionada propuesta del tripartito se señala que el coste global de las obras en Son Sant Joan sería de unos «260 millones de euros» . Asimismo, se indica que «la sociedad civil» de Mallorca «ya ha manifestado su rechazo a esta obra innecesaria, desproporcionada y no ajustada a las necesidades de la isla» . Entre las voces críticas con el proyecto de ampliación se encuentran las de las organizaciones ecologistas y las de los sindicatos.

De los ocho puntos de la proposición no de ley aprobada este martes, el que ha contado con un resultado más ajustado ha sido el primero, con 31 votos a favor y 24 en contra . Dicho punto señala, literalmente, que «el Parlamento de las Islas Baleares rechaza la ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan y las obras de reordenación encaminadas a un incremento de la capacidad actual». Han votado a favor de mantener las actuales dimensiones del aeródromo palmesano el PSOE, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y el partido nacionalista de centro Proposta per les Illes (PI), mientras que han votado en contra el PP, Cs y Vox.

Cabe recordar que Son Sant Joan fue el año pasado el tercer aeropuerto de España con mayor número de pasajeros , sólo por detrás del Adolfo Suárez Madrid-Barajas y del Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. En total, en 2019 el aeródromo palmesano recibió 29,7 millones de visitantes , una cifra que al acabar el presente año será sensiblemente menor, por la crisis provocada por el coronavirus.

Diversas peticiones

Por lo que respecta a los siete puntos restantes de la citada moción del tripartito, han contado con un apoyo casi unánime por parte de la mayoría de partidos de la Cámara , con la excepción de Vox, que, salvo en un punto, en algunos casos se ha abstenido y en otros ha votado en contra. El único punto que ha contado con el apoyo unánime de todas las formaciones del hemiciclo ha sido el séptimo, en el que el Parlamento regional insta a AENA a «mejorar, conjuntamente con los sindicatos, las condiciones laborales de los empleados que prestan sus servicios en las instalaciones de los aeropuertos de las Islas Baleares».

En el segundo punto de la proposición se reclama a AENA «más responsabilidad con el entorno económico , humano y natural con el que opera», mientras que en el tercero se insta al Gobierno central a impulsar, junto con AENA y la participación de las instituciones isleñas, «un nuevo Plan Director Sectorial para el aeropuerto de Son Sant Joan, adecuado a la realidad actual». En ambos puntos, Vox se ha abstenido, al igual que en el quinto, en el que se reclama a AENA que elabore un estudio de capacidad de carga de Baleares «de forma prioritaria antes de seguir con proyectos de obra».

La propuesta aprobada en el pleno de este martes también reclama, en su punto cuarto, la «cogestión aeroportuaria» para «poder influir en la regulación de los flujos turísticos». Además, en el punto sexto se insta a AENA a «abrir un espacio de diálogo» con las instituciones y entidades isleñas «afectadas» por las obras previstas en Son Sant Joan, mientras que en el último punto —el octavo— se insta al Govern a promover que AENA presente un proyecto de reforma de los aeropuertos de Baleares para hacerlos más sostenibles, «con mayor eficacia energética y con uso de energías renovables».