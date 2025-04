La nueva subida del salario mínimo tendrá que esperar y otras cuatro noticias económicas

1. El Gobierno renuncia a subir el salario mínimo hasta que no tenga plenos poderes . El Gobierno ha aprobado una andanada de medidas tributarias sobre la bocina en un «decreto escoba» que prorroga varias decisiones a 2020, al no haber Presupuestos, y elude subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Como adelantó ABC, entre las medidas figuran continuar un año más con el Impuesto de Patrimonio y con los actuales límites de facturación del régimen de módulos, además de que actualizarán los valores catastrales en lo que supondrá una catarata de subidas y bajadas según los últimos años de revisión. El SMI deberá esperar: el Gobierno no lo subirá al no tener plenos poderes aún y comenzará el año en 900 euros mensuales, tras haberlo aumentado un 22% en 2019.

2. Nueve millones de pensionistas comenzarán el año con la nómina congelada por primera vez desde 2011 . La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se hará una única revalorización de las pensiones con efectos retroactivos del 0,9% «en el momento preciso» y no dos, una del 0,25%, y otra con el 0,65% restante, tal y como se recoge en el Plan Presupuestario para el próximo año enviado a la Comisión Europea.

3. El comercio vende el 3% más en noviembre y encadena catorce meses al alza . Las ventas del comercio minorista subieron el 3% en noviembre , mes marcado por los descuentos del Black Friday, respecto al mismo mes de 2018, con lo que el sector sumó catorce meses consecutivos al alza, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

4. El gasto en pensiones contributivas ascendió a 9.759,8 millones de euros en diciembre, un 4,74% más . El gasto en pensiones contributivas asciende a 9.759,8 millones de euros en diciembre , un 4,74% más que en el mismo mes de 2018, mientras sigue moderándose el incremento del número de pensiones y caen las nuevas altas. Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, en diciembre se han abonado un total de 9,8 millones de pensiones contributivas, un 1,08% más que en el mismo mes de 2018, pero se trata del menor incremento de los últimos años.

5. La baja de paternidad subirá a 12 semanas a partir del 1 de enero de 2020 . A partir del 1 de enero de 2020, los nuevos padres podrán disfrutar de un permiso de paternidad de 12 semanas , cuatro semanas más que las ocho que se empezaron a conceder a partir de abril de 2019. Además, el periodo para que los progenitores pueda cuidar de sus hijos subirá a 16 semanas en 2021, de modo que la baja se equiparará al de las madres.