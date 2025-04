El Gobierno renuncia a subir el salario mínimo hasta que no tenga plenos poderes Como adelantó ABC, el Ejecutivo prorroga el Impuesto de Patrimonio y los límites de módulos a 2020

El Gobierno ha aprobado una andanada de medidas tributarias sobre la bocina en un «decreto escoba» que prorroga varias decisiones a 2020, al no haber Presupuestos, y elude subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Como adelantó ABC, entre las medidas figuran continuar un año más con el Impuesto de Patrimonio y con los actuales límites de facturación del régimen de módulos , además de que actualizarán los valores catastrales en lo que supondrá una catarata de subidas y bajadas según los últimos años de revisión. El SMI deberá esperar: el Gobierno no lo subirá al no tener plenos poderes aún y comenzará el año en 900 euros mensuales , tras haberlo aumentado un 22% en 2019.

De esta forma, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, ha anunciado que el Ejecutivo deja fuera medidas como la revalorización de las pensiones –que amanecerán 2020 congeladas, hasta que el Ejecutivo las suba de forma retroactiva un 0,9% cuando tenga plenos poderes–, así como los sueldos públicos –para los que aplaza de una manera similar el alza pactada del 2%–, o el aumento del SMI.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció hace un año que el plan del Ejecutivo era subir el SMI a mil euros en 2020, si bien el Gobierno ha optado, en palabras de Celáa, por esperar a que se forme Ejecutivo y se acuerde el alza en el «diálogo social» con patronal y sindicatos.

Sigue el régimen de módulos para 400.000 autónomos

Celáa ha abundado que, en cambio, se aprueba un real decreto-ley de prórroga apelando a la «urgente necesidad» en materia tributaria y catastral, que contiene la continuación del «Impuesto de Patrimonio» y de los actuales límites de facturación del régimen de módulos, en el que están unos 400.000 autónomos. De esta forma, el máximo de cifra de negocios continuará en 250.000 euros anuales y no bajará a los 150.000 euros como se preveía.

El sistema está pensado para autónomos con una facturación reducida que tributan según su consumo de luz, la superficie del local y la actividad, y no de acuerdo a sus gastos e ingresos. El objetivo era que la declaración fuera más sencilla, aunque la asociación de inspectores de Hacienda llegó a calificar el régimen de «nido de fraude» La reforma fiscal de 2015 preveía bajar el umbral de facturación para poder acogerse a este régimen de 600.000 euros a 150.000 euros en 2016, con la intención de luchar contra el fraude fiscal que se daba en el régimen.

Sin embargo, durante cuatro años se ha ido prorrogando que el límite no baje de 250.000 euros. Esta vez volverá a ocurrir, aunque la intención de Hacienda era endurecer más el régimen de módulos de forma progresiva en varios años, excluyendo a los autónomos que facturen a otras empresas y dejando solo a los que trabajan con particulares. Este plan, como tantos otros, queda en suspenso hasta que se conforme Gobierno.

Junto a ello, seguirá el Impuesto de Patrimonio. Con el próximo año, el gravamen sumará diez ejercicios consecutivos : el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo recuperó con carácter temporal en plena crisis en 2011 y desde 2013, año a año, tanto el Ejecutivo de Mariano Rajoy como el de Pedro Sánchez ahora lo han seguido prorrogando.

Revisión catastral para 1.092 municipios

El Ministerio de Hacienda también ha aprobado, como cada año, una revisión catastral para hasta 1.092 municipios, que se acogen a esta actualización, cuya aplicación se hará efectiva desde el 1 de enero de 2020. Las subidas y bajadas no aparecerán hasta que la orden no se publique en el BOE. Las alzas y los descensos medios globales en conjunto alcanzan un 3%, respectivamente. El incremento máximo no supera el 5%.

Se prorrogan los PGE de Montoro de 2018

Asimismo y como era previsible, el Gobierno prorrogará automáticamente los Presupuestos Generales de 2018 por segundo año. El Consejo de Ministros ha adoptado hoy el acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga, que son los mismos que se utilizaron para hacerlo a finales de 2018.

El Presupuesto del Estado que se prorroga para 2020 asciende a 277.933 millones de euros , que es el resultado de prorrogar el Presupuesto inicial del Estado vigente en 2019. Los presupuestos de los organismos autónomos que se prorrogan para 2020 ascienden en conjunto a 38.949 millones de euros.