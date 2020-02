El ministerio de Trabajo da plantón a la mesa del diálogo social con gran enfado de CEOE La patronal se ha levantado hoy de la reunión al ausentarse los representantes del ministerio de Trabajo

La nueva reunión de la mesa del diálogo social que ha sentado hoy en el Ministerio de Trabajo a representantes de este departamento, la patronal y los sindicatos ha tenido una gran dosis de esperpento, ya que cuando estaban negociando la derogación de las reformas laborales, tanto el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, como la jefa de Gabinete de la ministra, Amparo Ballester, decidieron ausentarse de la misma.

El motivo que esgrimieron es que tenían que acudir a la reunión que mantenían a escasos metros en el mismo ministerio su titular, Yolanda Díaz, y el vicepresidente Pablo Iglesias, con representantes de CC.OO., UGT y SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) para facilitar el acceso a las peonadas del PER.

La marcha de Joaquín Pérez y Amparo Ballester molestó enormemente a los representantes de la patronal, en concreto, a Rosa Santos, responsable de laboral de la CEOE, y al secretario general de Cepyme, Pedro Fernández. Fuentes de estas organizaciones calificaron los hechos como una «falta de respeto».

Este enfado hizo que estas personas decidieran dar por terminada la reunión, decisión que aceptaron los representantes de los sindicatos.

Además, «llovía sobre mojado», puesto que la patronal había acudido a esta reunión del diálogo social muy molesta porque en la noche anterior habían sido desconvocadas Asaja, COAG y UPA del encuentro con Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, CC.OO. y UGT para tratar sobre las peonadas.

Este desplante se produce después de que hace menos de un mes la ministra Yolanda Díaz dijera públicamente que «este ministerio va a hacer grande el diálogo social con mayúsculas».

No obstante, la versión ofrecida por los sindicatos no es tan crispada como la de la patronal. El secretario general de Acción Sindical de UGT, Gonzalo Pino, presente en la reunión, explicó a ABC que «lo que ha sucedido es que como no evolucionábamos al ritmo deseado en la reunión, decidimos todos darla por concluida y citarnos de nuevo para el próximo viernes». Pino cree la situación se ha debido «a la gran acumulación de trabajo que tiene este ministerio» y, sobre el enfado de la patronal, ha afirmado que «deben de tener más miras y aguante suficiente».

Por su parte, el representante de CC.OO., Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de esa organización, aclara que «no ha habido plante en la reunión de diálogo social con el ministerio de Trabajo. Tras varias horas de reunión y tras ausentarse el secretario de Estado, se ha decidido dar por finalizada la reunión y seguir la próxima semana con el calendario previsto».