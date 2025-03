Faltaba por saber el día para el anuncio. Y llegó. Ayer mismo. Jaime Guardiola decidía, de forma pactada con su presidente, Josep Oliu, coger la pasta y correr... a casa. De momento. Jubilación a los 63 años, que en el mercado se preguntan si empezará ... a cobrar a los 65, por lo que seguirá vinculado en su sillón presidencial de la filial en México, tras 13 haciendo tándem -que no pandilla en los últimos tiempos-, con Oliu al frente del grupo Banco Sabadell. César González-Bueno, exCEO de ING en España y Portugal y actualmente consejero de la división británica del Sabadell, TSB (¿curiosidad, coincidencia?) será su sustituto . Con esta decisión, la entidad, oficialmente, quiere dar un nuevo impulso a su estrategia en solitario con un profesional experto medios digitales. Oficiosamente, entre bambalinas, otros en el seno del banco hacen otra lectura: « su especialidad es montar cosas y venderlas, con eso está dicho todo ».

Sobre papel firmado, previsto que Guardiola siga como primer ejecutivo del grupo hasta el primer trimestre de 2021 , cuando el Banco Central Europeo de su luz verde al relevo de un directivo por otro. Aunque está todo más que masticado.

Guardiola se va harto. Sin el deber hecho, porque estaba empeñado en fusionar a Sabadell con otra entidad «interpar» . Este año, con la crisis adicional provocada por la pandemia, era el momento. O ahora o... nunca. Está convencido de que no hay futuro en solitario para el banco en un sector que sufre la brutal regulación actual, eterna vida de tipos bajos, necesidad de capital sin fin, y nada de dividendos.

Harto y... desmotivado. Estuvo hasta el último minuto antes del verano lanzado con la fusión con Bankia -se sabía casi ganador- e Isidro Fainé y su Caixa le adelantaron por la derecha a todo gas. Las reticencias eternas de su «presi» y la falta de decisión de ir directo a hablar con el que vendía -el Estado-, le pasó rápida factura. Después, intentó el paso hacia la unión recientemente con BBVA pero... el presidente volvió a echar por tierra sus planes y sus intentos de cerrar un acuerdo antes de finalizar el año. O fusión entre iguales, o nada. Pues eso, nada . Y al perder esta nueva oportunidad, aburrido, decidió anticipar su jubilación. Oliu no quiere bajo ningún concepto que las cuentas le den problemas en manos de otros -¡que le pregunten a Ron en el exPopular-, y se niega a malvenderlo, algo que le podría acarrear demandas de los accionistas por velar por sus intereses convenientemente. Los bonistas tendrían una rebaja en los ingresos y estos no perdonan. Así que... fusión al traste. De momento, y solo de momento, en solitario y adelgazando hasta su mínima expresión. Es el reto «number 1» del que será el nuevo segundo de a bordo de la entidad financiera. ¿Desaparecerá en las tripas de otro? El tiempo dará o no la razón a Guardiola .

Guardiola, nacido en Barcelona en 1957, atesora una importante experiencia bancaria, ya que en 1995 fue nombrado director general de Banca Catalana, en el año 2000 se incorporó al BBVA para dirigir su filial en Puerto Rico y luego asumió la vicepresidencia ejecutiva y la gerencia general de Banco Francés, en Argentina. Fue nombrado consejero delegado del Sabadell en septiembre de 2007, y desde entonces ha formado equipo con Josep Oliu en la cúpula directiva. Llegó al banco para sustituir a Juan María Nin que fue fichado por Caixabank (en aquel momento La Caixa) para ocupar el puesto de consejero.