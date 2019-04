Leves alzas de la prima de riesgo: los mercados empiezan a mirar hacia a las elecciones en España Los expertos consultados apuntan hacia una «leve corrección», tras haber subido un 6% en una semana - más que la italiana o portuguesa- por la «incertidumbre» entorno a los resultados del 28-A. El Ibex 35 cierra prácticamente plano (+0,07%) y recupera la cota de los 9.500 puntos

La cercanía de las próximas elecciones generales que tendrán lugar este domingo 28 de abril comienza a hacerse sentir en los mercados de deuda, en forma de un ligero repunte del 6,76% en la última semana situándose este viernes en los 105,70 puntos. En paralelo, las primas de Italia (265,60), Grecia (332) o Portugal (116,10) también han crecido, pero en absoluto tanto como la española. La que más, la italiana, que ha repuntado en las últimas siete jornadas un 4,25%. Por su parte, el Ibex 35 ha cerrado prácticamente plano (+0,07%) este viernes y recuperado la cota de los 9.500 puntos dada por perdida durante la mayor parte de la sesión. En el cómputo de la semana, el selectivo ha caído un 0,77%. Al respecto, Ignacio Serrats -analista de XTB- prevé para la próxima semana una horquilla de entre 9.300 y 9.500 puntos en el selectivo y apunta la posibilidad de «caídas el primer día de negociación tras las elecciones».

Entre los expertos consultados hay división de opiniones a la hora de atribuir el origen de este leve fortalecimiento de la prima de riesgo: Tanto el economista jefe, Francisco Vidal, como el profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) Javier Niederleytner han mencionado, a preguntas de ABC, el consejo lanzado ayer por JP Morgan en el sentido de vender bonos españoles a dos - tres años y comprar alemanes, a modo de «protección técnica» ante las elecciones generales. ¿El motivo? La probabilidad de que haya un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. En este sentido, el banco de inversiones prevé cinco posibles escenarios aunque en ningún caso habla de «un riesgo sistémico» ante el europeismo (más o menos tibio) de la practica totalidad de las fuerzas políticas.

Los cinco escenarios posibles van desde una alianza de PSOE, Unidas Podemos con los nacionalistas catalanes, junto a un gobierno en solitario de las dos fuerzas izquierdistas, pasando por un ejecutivo de los de Rivera con el PSOE- «un desenlace positivo para el mercado»-; que PP, Ciudadanos y Vox sumaran mayoría y el escenario menos deseado: el bloqueo político y una repetición electoral. Como ha recordado, el economista jefe de INtermoney Francisco Vidal, JP Morgan prevé movimientos de la prima de entre 90 y 120 puntos. Mientras que el escenario de Intermoney se mueve entre los 80 y 120 puntos para este año.

La virtud de la fragmentación

A juicio de Vidal (Intermoney) la «sensación de fondo» es que la necesidad de varios socios para poder gobernar junto al ganador «para bien o para mal, evitará tomar las necesarias medidas de política económica pero también las malas». Para este experto, «si hipotéticamente el PSOE necesitara al PNV habría medidas económicas que no le encajarían a este partido». También, en línea con lo anterior, ha destacado que «el grueso de las formaciónes políticas (PP, PSOE, Ciudadanos y la mayoría de los nacionalistas) no tienen ningún posicionamiento contrario a la Unión Europea, al contrario que la Liga o el Movimiento Cinco Estrellas en Italia».

Para Ángel Pérez, analista de Renta 4, más que por la cercanía de las elecciones, este ajuste de la prima tendría su origen en la bajada de la rentabilidad del bono alemán a 10 años. En concreto, este ha regresado a la rentabilidad negativa (-0,02%). Además, ha añadido Pérez, todavía el Banco Central Europeo (BCE) actúa de forma muy relevante en los mercados de deuda reinvirtiendo los bonos ya comprados cuando estos vencen. Por lo que ha considerado que no cree que las primas vayan a repuntar mucho, «a menos que suceda algo muy caótico». Por ejemplo, un gobierno populista a la italiana.

«Parece que las encuestas apuntan que podría salir algo bastante razonable y continuista: no vemos un riesgo latente muy elevado», ha apuntado este experto que sí reconoce algunas «dudas» hacia España entre los mercados.

«Una pequeña corrección»

Por su parte, en opinión de Javier Niederleytner, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB (Instituto de Estudios Bursátiles), lo que viene sucediendo con la prima de riesgo española ya se ha visto en convocatorias electorales anteriores en Italia y Francia. Para este experto, estamos ante «una pequeña corrección ya que los mercados están algo nerviosos» y apunta que está habiendo trasvases desde el bono español al italiano «ante la tesitoura de que en España pueda salir un gobierno populista o avalado por la extrema izquierda».

Para Niederleytner estamos ante una situación de «incertidumbre máxima» ante los diferentes resultados de las encuestas , con resultados dispares para los dos bloques en liza. En su opinión, crea más inquietud un gobierno con Podemos que propugna subidas de impuestos «lo que no es bueno para la economía».

¿Y el lunes?

Sobre lo que pueda pasar el próximo lunes en los mercados, una vez se cierren las urnas, el profesor del IEB ha reconocido su temor de que «el resultado no guste y haya una fuerte reacción». En esta línea, ha apuntado hacia «un subidón en la Bolsa» si las derechas (PP, Ciudadanos y VOX) suman conjuntamente, o los dos primeros, una mayoría en el Congreso. También ha lamentado «la polarizacióni de los resulados: no hay una posible unión del centro con la izquierda, por ejemplo. Hay derecho o ultraizquierda, no existe una fuerza más conservadora por así decirlo». A su juicio, el peor escenario es la «repetición de las elecciones» si se producen vetos entre las formación principales.