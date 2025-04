Juan José Hidalgo: «Air Europa ingresa más de lo que gasta y puede continuar en solitario»

Juan José Hidalgo rompe su silencio para enviar un mensaje contundente a propios y extraños: la venta de Air Europa no está ni mucho menos cerrada y no se llevará a cabo si él no da su visto bueno. En unas declaraciones a ABC, el ... veterano empresario saca pecho por la recuperación de la aerolínea y destaca que el «único compromiso que tiene la empresa con la SEPI hasta 2026 es pagar los intereses del préstamo ».

Sus palabras se producen después de que el Gobierno haya dejado la puerta abierta a utilizar uno de los dos préstamos que otorgó a la compañía aérea a finales de 2020, valorados en conjunto por 475 millones de euros, para hacerse con una participación mayoritaria de la empresa. El argumento de la SEPI es que uno de los dos créditos -valorado en 240 millones- es participativo y, por tanto, la deuda se podría cancelar si se convierte en la entrega de acciones. «Para llevar a cabo toda esta operación tendrían que hablar conmigo lo primero, y nadie del Gobierno se ha dirigido a mi para tratar este asunto», destaca Hidalgo, quien reconoce que la compañía también tendrá que hacer frente a unos préstamos avalados por el Instituto Nacional de Crédito (ICO) en el futuro . Además de l Estado y Air Europa , en esta compleja negociación también está presente Iberia, que sería la que abordaría la compra de su histórico rival. La antigua aerolínea de bandera y Air Europa se dieron de plazo hasta finales de enero para abordar juntos un acuerdo. «Por el momento, no he recibido su llamada ni hay nada cerrado», explica el fundador del grupo Globalia, que recuerda que el acuerdo inicial «se rompió» y ahora ambas partes tendrían que negociar uno distinto. El empresario, además, lanza un mensaje interno al advertir que su palabra es «la que vale» por ser el presidente de la compañía y que «quizás algunas personas están proporcionando información sin estar tan informadas», dejando entrever que hay una negociación paralela que no cuenta con su consentimiento. Según sus palabras, la opción número uno de Air Europa en la actualidad es continuar en solitario. Hidalgo asegura a ABC que la aerolínea, que tuvo que ser rescatada por el Estado el año pasado por la crisis del coronavirus, «ingresa ya más que gasta» y está «en plena recuperación». Y añade que no hay «ni una sola deuda vencida ni exigible» de la compañía con el Gobierno. Lo cierto es que Air Europa superó los 5 millones de pasajeros el año que viene, mejorando así casi un 20% sus cifras de 2020. Pese a ello, el resultado todavía sigue un 60% por debajo del registrado antes de la pandemia. Los guiños del Gobierno Hidalgo se muestra especialmente dolido con el hecho de que todas las informaciones vertidas durante los últimos días hayan coincidido con la celebración de una feria tan importante para el sector turístico como Fitur . También rechaza tajantemente que se estén hablando de porcentajes para repartir la aerolínea, como ha dejado caer la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño. En una entrevista concedida a ‘Bloomberg’, Calviño dejó abierta la puerta cuando se le preguntó si el Estado tomaría una participación del 40% en la aerolínea del grupo Globalia. Y no es el único guiño que ha hecho el Gobierno respecto a una posible nacionalización de Air Europa. La ministra de Turismo, Industria y Comercio, Reyes Maroto, instistió la semana pasada en que Air Europa es una empresa «estratégica» y por ello su viabilidad «está garantizada por el Gobierno». Respecto a una posible alianza con Iberia, Maroto recordó que ambas empresas tienen un gran peso en el tráfico internacional de España y por ello son claves para mantener la conectividad del país. Cuando se rompió el acuerdo inicial entre ambas empresas, hace poco más de un mes, el Ministerio de Economía se apresuró a lanzar un mensaje similar en el que también destacó que estaba abierto a «distintas opciones». Hoy, este ramillete de opciones sigue abierto, pero el presidente de Air Europa deja claro que sea cuál sea el acuerdo al que lleguen Iberia y el Gobierno deberá contar con su visto bueno para salir adelante. Noticias relacionadas El ocaso del imperio turístico de la familia Hidalgo

Sánchez fracasa en la gestión y las empresas reciben menos del 7% de los fondos europeos

Las restricciones por el coronavirus y el pasaporte covid en la Comunidad Valenciana expiran el 31 de enero

Bruselas revisa con lupa el reparto de los fondos en España y Sánchez impone el «no mires arriba»

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión