Los ingresos de explotación de Vocento en el primer semestre bajan un 15,6% respecto a hace un año, tras sufrir el pico de la crisis Los ingresos publicitarios caen un 22,6% durante el 1S20, mientras que en el sector descienden un 34,5%, con especial incidencia en los meses de abril y mayo: 33,9% y 35,8% en Vocento y -59,4% y -60,6% en el mercado publicitario

Con un balance consolidado de 485,3 millones de euros (485,7 en 2019), Vocento ha cerrado el 1S20 con unos Ingresos totales de explotación de 163,7 millones de euros, un 15,6% menos que en el mismo periodo del año precedente. Esta caída refleja el impacto del Covid-19 en la actividad económica, que en el 1T20 obligó al Grupo a activar un plan de ajustes de costes hasta final de año, y cuyo impacto durante el 1S20 ha permitido compensar en un 64% la caída en ingresos.

Entre los resultados derivados de las medidas adoptadas por Vocento para intentar minimizar el impacto del Covid-19, se encuentran la aceleración de la transformación digital, viendo su posición fortalecida con el incremento de suscriptores en el conjunto de las cabeceras, así como el incremento de registros tanto en ABC.es, donde se alcanzan los 800.000 usuarios registrados, como en nuevos formatos como el de Gastronomía Live.

Mientras que en el sector descienden un 34,5%, los ingresos publicitarios del Grupo durante el 1S20 caen un 22,6%. Las marcas de Vocento vuelven a registrar un mejor comportamiento que el mercado tanto en prensa offline (-26,4% vs. -41,2%), como en publicidad online (-14,8% vs -20,5%). Esta relación refleja la fortaleza de las cabeceras de Vocento durante la pandemia, como indican los meses álgidos de la misma (abril y mayo), cuyos ratios fueron -33,9% vs. -59,4% del sector y -35,8% vs. -60,6%, respectivamente. El peso de la publicidad digital sube 3,5 p.p. hasta situarse en el 44,5%, incluidos los ingresos de e-commerce.

Por otro lado, los gastos de explotación sin amortizaciones suponen -152,8 millones de euros, con un descenso del 11,6% respecto a los -172,8 en 1S19. Asimismo, el EBITDA comparable ha decrecido hasta los 10,9 millones de euros durante el 1S20, respecto a los 21 millones del mismo periodo en el ejercicio anterior, lo que equivale al -48,2%. A pesar del impacto económico general de la crisis de la Covid-19, el EBITDA comparable en áreas de negocio como Gastronomía y Agencias presenta un saldo positivo. Por otra parte, en 2T20, el más afectado por la crisis, Vocento genera un EBITDA Comparable de 5,8 millones de euros.

La generación de caja ordinaria ha sido de 6,6 millones de euros en el 1S20. La deuda financiera neta (DFN) se sitúa en 67,5 millones de euros, respecto a los 52,8 millones de 2019, con un complimiento holgado de covenants y una situación de liquidez de 68,5 millones de euros, sumados el efectivo y las líneas de crédito disponibles. El incremento de la DFN es debido prácticamente en su totalidad al efecto NIIF 16 (15,5 millones de euros), vinculado principalmente al alquiler de las nuevas oficinas de Madrid.

En este entorno adverso de negocio surgen también oportunidades, como son las marcas de Vocento como fuente fiable de noticias frente a las fake news en las redes sociales, el incremento en suscriptores digitales (tanto ON+ como Kiosko y Más), el incremento de las audiencias online, según Comscore. En un sector en plena transformación, el posicionamiento digital de Vocento es un elemento diferencial.

Resultados por áreas de negocios

En Periódicos, los ingresos de explotación (incluye actividad offline y online) durante 1S20 ascienden a 132,2 millones de euros, respecto a los 160,6 de 1S19, consecuencia directa de la crisis del Covid-19. Durante 1S20 Suplementos y Revistas ingresaron durante 8,5 millones; ABC, 36,3 millones, y Regionales 93,4 millones de euros.

El Margen de Difusión durante 1S20 ha sido de -0,9 millones de euros, una caída similar a 1S19 y en línea con los objetivos de inicio de año. Y la venta de ejemplares ha bajado -9,0% (-4,4% en 1S19), destacando la resiliencia en los periódicos de la Zona Norte (-3,0%). En este contexto, el EBITDA comparable se sitúa en 8,3 millones de euros, con un descenso respecto a los 18,5 millones en 1S19.

En Audiovisual, los ingresos de explotación alcanzan durante 1S20 los 15,2 millones de euros (16,6 millones en 1S19). Sin embargo, el EBITDA comparable en 1S20 supone 4,7 millones de euros, que supone un leve descenso respecto los 5,3 millones de 1S19.

En Clasificados, los ingresos de explotación alcanzan los 10,8 millones de euros en 1S20 (13,9 en 1S19), mientras que el EBITDA comparable es de 2 millones de euros, respecto a los 2,9 millones obtenidos en 1S19.

En Gastronomía y Agencias, los ingresos de explotación alcanzan 7,4 millones de euros durante 1S20, que supone un notable incremento respecto los 4,7 millones en 1S19. El EBITDA comparable es de 0,7 millones de euros, lo que supone un incremento de 0,1 millones respecto a los 0,5 millones de 1S19.