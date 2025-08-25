Horóscopo de hoy martes 26 de agosto: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Hoy martes 26 de agosto los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo los influjos de movimientos astrales decisivos que van a condicionar algunos aspectos del día. Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sorpresas. A continuación, explora los pronósticos para cada uno de los signos zodiacales:

Aries

El dinero adquiere una importancia inusual en tu vida, ya que puedes alcanzar niveles de ingresos con los que hasta ahora no habías soñado. Este nuevo escenario puede ser muy tentador, pero es fundamental que mantengas el equilibrio y no vendas tu tiempo ni tu vida por una simple cuestión material. Recuerda que la verdadera riqueza está en el balance entre lo económico y lo personal, así que no pierdas de vista tus valores.

Tauro

Procura mantener la coherencia en tu comportamiento, ya que es imprescindible para que los demás confíen en tus propuestas y decisiones. Si cambias de opinión cada día o actúas de forma contradictoria, es probable que quienes te rodean empiecen a dudar de tu palabra y de tu liderazgo. La constancia y la claridad en tus acciones serán la base para construir relaciones de confianza y respeto duraderas.

Géminis

No tienes claro si el mal humor es consecuencia de las dificultades de salud que atraviesas, o si es al revés y tu estado de ánimo afecta a tu bienestar físico. Lo cierto es que necesitas una recuperación general, y para ello lo más recomendable es acudir al médico y realizarte un chequeo completo. No subestimes los pequeños síntomas; tu salud debe ser siempre una prioridad.

Cáncer

Te vendrá muy bien aceptar una oferta de diversión por parte de uno de tus amigos, especialmente si se trata de un plan sencillo y en confianza. En esa compañía podrás abrirte y compartir las cosas que te preocupan, encontrando apoyo y comprensión. No subestimes el poder de una conversación honesta para aliviar tensiones y renovar energías.

Leo

Tratar de mantener ciertos temas en total discreción puede ser un error, ya que al final la verdad suele salir a la luz. Lo mejor es que tomes la iniciativa y controles la comunicación, hablando de esos asuntos de manera abierta y responsable. Así evitarás malentendidos y rumores, y podrás gestionar la situación con mayor tranquilidad y transparencia.

Virgo

La mejor manera de actuar en el momento actual es ir de cara, mostrando tus intenciones y acciones con claridad. Si sigues moviendo los hilos desde el anonimato, alguien podría acusarte de conspiraciones o de actuar con doble intención. En el ámbito familiar, se avecina un momento de pasión y cercanía que te ayudará a fortalecer los lazos con tus seres queridos.

Libra

La relación de pareja sufre una crisis que puede desembocar en cambios profundos. Este tema te tendrá muy preocupado y es fundamental que le dediques todo el tiempo y la atención que puedas. Habla con sinceridad, escucha y busca soluciones conjuntas. A veces, una crisis puede ser el punto de partida para una relación más sólida y auténtica.

Escorpio

La buena fortuna te acompaña estos días, pero recuerda que la racha positiva no durará para siempre. Modera tus riesgos y no te dejes llevar por la euforia, porque si subes demasiado el ritmo puedes acabar estrellándote. Aprovecha las oportunidades, pero mantén siempre los pies en la tierra y actúa con prudencia para no poner en peligro lo que has conseguido.

Sagitario

Si tienes previsto hacer un viaje largo en coche, asegúrate de que todos los detalles estén perfectamente organizados. Revisa el vehículo, planea las paradas y, sobre todo, descansa lo suficiente en las horas previas. La seguridad y el bienestar deben ser tu prioridad para que el trayecto sea agradable y sin contratiempos.

Capricornio

Por fin serás capaz de superar ciertos miedos e inseguridades que te impedían lanzarte a la conquista de la persona que amas. Hoy te sentirás más valiente y seguro de ti mismo, y descubrirás que tienes muchas bazas a tu favor para lograr tu objetivo. Atrévete a dar el primer paso y deja que la sinceridad guíe tus acciones en el terreno sentimental.

Acuario

Tu espíritu de la contradicción estará especialmente activado hoy, así que no te sorprendas si discutes con más frecuencia de lo habitual. En el fondo, este estado refleja un enfado interno por algo que no puedes solucionar fácilmente. Trata de identificar el origen de tu malestar y busca maneras constructivas de canalizar esa energía para evitar conflictos innecesarios.

Piscis

Si atraviesas por un momento delicado en tu vida, tu mejor tabla de salvación será el optimismo. Confía en tus posibilidades y en el apoyo de las personas que te rodean; así saldrás con mayor facilidad del bache. Mantener una actitud positiva y abierta te permitirá ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos, y te ayudará a recuperar el equilibrio emocional.

Además del horóscopo diario, en ABC también puedes descubrir la predicción mensual para tu signo zodiacal. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos tienen su previsión mensual disponible para consultar al instante sus previsiones sobre la salud, los asuntos del corazón, vida profesional o el dinero. Y si también quieres leer cómo será este 2025, también puedes echar un vistazo y adelantarte a los designios del destino.

Más temas:

Astrología

Horóscopo