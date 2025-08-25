¿Sabes qué santos se celebran hoy, lunes 25 de agosto? Consulta el santoral

El Santoral Cristiano celebra hoy, lunes 25 de agosto del 2025 el Santo de San Aredio, entre otros.

San Aredio, originario de una familia noble en Limoges, Francia, experimentó una profunda transformación espiritual tras la muerte de su padre. Sintiendo el llamado de Dios, decidió entregarse por completo a la vida religiosa. La Iglesia Católica lo venera como santo, reconociendo su vida de devoción y los milagros atribuidos a su intercesión, que dejaron una huella duradera en la historia de la fe cristiana. Su festividad se celebra en honor a su santidad y a la influencia espiritual que ejerció sobre la comunidad de fieles que lo siguió y admiró.

Hoy, San Aredio, la Iglesia católica festeja la onomástica de Ginés de Arlés, Geruncio de Itálica, Gregorio de Utrecht, José de Calasanz, Luis Rey, Menas de Constantinopla, Patricia, Severo de Agde, Tomás Cantelupe. En este lunes 25 de agosto de 2025 es conocido por San Aredio y son las personas que podrán celebrar este día.

El Martirologio Romano enumera los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de enciclopedia que el Vaticano va actualizando mediante la admisión de nuevos santos tras la canonización.

Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se celebran en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la iglesia católica y que hace que el santoral sea tan amplio.

El día de el homenaje de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición cristiana que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? La religión cristiana ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron las torturas de aquellos que repudiaban la fe católica.

¿Qué santos se celebran hoy 25 de agosto?

Aunque la celebración de hoy sea San Aredio, el santoral es mucho más grande por lo que hoy también celebran su santo Ginés de Arlés, Geruncio de Itálica, Gregorio de Utrecht, José de Calasanz, Luis Rey, Menas de Constantinopla, Patricia, Severo de Agde, Tomás Cantelupe. Esto es debido a que hoy 25 de agosto también es la onomástica de:

Santos de hoy Ginés de Arlés

Geruncio de Itálica

Gregorio de Utrecht

José de Calasanz

Luis Rey

Menas de Constantinopla

Patricia

Severo de Agde

Tomás Cantelupe

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Más temas:

Santoral