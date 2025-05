Iglesias se impone y pacta con Sánchez el ingreso mínimo vital

EFE / Vídeo: AT

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, consiguió ayer dar la vuelta a la situación del ingreso mínimo vital. En un mano a mano con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de Unidas Podemos ha logrado desbloquear su propuesta de una renta inmediata , lo que su departamento denominó como «puente», para hacer frente de forma inmediata a los casos más graves derivados del shock económico abierto por la emergencia sanitaria.

Según aseguraron fuentes de la vicepresidencia segunda del Gobierno, una conversación entre Sánchez e Iglesias desbloqueó una situación que ha vuelto a dividir al Gobierno. El entorno de Iglesias confirmó ayer que «ambos acordaron que el Gobierno va a poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital ya desde el próximo mes de mayo». No obstante, el anuncio volvió a pillar con el pie cambiado a buena parte del Gobierno. No obstante, fuentes del Ejecutivo señalaron que la medida «no puede decirse que esté lista» , pero que sí podrá implementarse «en el plazo anunciado por Iglesias». Aunque de La Moncloa no salió ninguna confirmación al respecto.

Si finalmente cristaliza, la relación entre Iglesias y Sánchez habrá vuelto a vencer las reservas del núcleo duro del PSOE en el Ejecutivo, que llevaba días exponiéndose en público para rechazar esta iniciativa. La propia portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo ayer que una medida como esta «no se improvisa» y apostaba por sacar adelante dentro de unos meses el proyecto original del Ministerio de Seguridad Social. Ayer el departamento de Iglesias dejó claro que « la medida la trabajarán conjuntamente el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y la Vicepresidencia de Derechos Sociales» . Está previsto que hoy se pueda presentar.

El anuncio también dejó fuera de juego al autor técnico de la medida, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , que estaba compareciendo ante la comisión de Trabajo del Congreso cuando se produjo el anuncio desde el círculo de Iglesias. A cierre de esta edición, fuentes del ministerio de Seguridad Social reconocían que Escrivá tenía aún que hablar con el presidente para conocer los términos del acuerdo con Iglesias. Durante su comparecencia, apenas unas horas antes, Escrivá había defendido que el ingreso estaría listo «en semanas» y había pedido «paciencia» a los grupos que, como Unidas Podemos, le habían solicitado celeridad en su activación. Según explicó, la ayuda beneficiará a más de un millón de familias , de los que 100.000 serán monoparentales. Y se centrará en los ingresos de los hogares, no de los individuos, a través delos denominados «itinerarios de inclusión».