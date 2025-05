La hostelería se desangra y pierde el 20% de su empleo en un año

El Covid no da tregua y la gestión de la pandemia está teniendo efectos demoledores para la hostelería, machacada como ninguna por las restricciones y confinamientos. La solvencia de muchos negocios está amenazada y resistir ahora se convierte en una hazaña para muchos, aunque ... en unas regiones más que en otras . No es lo mismo hacerlo en Madrid, donde el gobierno regional ha relajado las medidas sobre el sector, que en Barcelona, donde las restricciones han sido más duras.

En un año esta actividad, que aporta más del 6% al PIB, ha perdido 237.000 puestos de trabajo, casi un 20% del empleo , según reflejan los datos de afiliación a la Seguridad Social. El sector está en caída libre, solo amortiguada por los ERTE, una red de seguridad que está impidiendo un desplome mucho mayor de la ocupación. Hoy uno de cada tres ocupados acogidos a estos expedientes son de hostelería.

El SOS empresarial lo lanzaba esta semana Ana Botín en la presentación de resultados de Banco Santander. Desde el atril aseguraba contundente que pymes y autónomos «necesitan apoyos que van más allá del crédito». Un grito de auxilio para el sector, en el que trabajan hoy casi 600.000 trabajadores menos que hace un año, si se suma la ocupación destruida y los trabajadores que están en ERTE, una vía utilizada por muchos negocios para evitar la quiebra y el cierre.

Pero la situación parece mantener bloqueado al Gobierno, dividido sobre el alcance del apoyo. Podemos lleva semanas apretando a Economía para que dé respuesta al sector y active las reclamadas ayudas directas para evitar así una oleada de insolvencias y caída de empresas. El secretario de Estado de Derechos Sociales de esta formación política, Nacho Álvarez , ha defendido la necesidad de articular algún tipo de ayudas a fondo perdido para «compensar las pérdidas que están teniendo los pequeños negocios a raíz de las restricciones de movilidad y limitación de horarios». Una propuesta que llevan meses pidiendo al Ejecutivo las organizaciones empresariales y de autónomos. El presidente de ATA, Lorenzo Amor , ya ha alertado al Gobierno de la «sangría de trabajadores por cuenta propia que se producirá en caso de no activar un mecanismo de ayudas directas». «2021 -afirma- ha llegado con nuevas restricciones y cierres y será un año muy duro».

No tienen la misma opinión que Podemos y los empresarios gran parte del ala socialista del Ejecutivo y su vicepresidenta económica, Nadia Calviño , partidaria de que sea cada región la que siga ayudando a su tejido empresarial, como ocurre ahora, y continuar desde el Ejecutivo por el camino emprendido, con medidas de apoyo indirectas, como las líneas ICO, moratoria de hipotecas y de crédito al consumo. El Ministerio de Economía sí estaría estudiando en estos momentos medidas complementarias que afectarían, por ejemplo, a reestructuraciones de deuda, a condonar parte de los créditos.

Falta de liquidez

No es lo que quiere la hostelería; lo rechaza de plano porque argumenta que su falta de liquidez no se soluciona con más moratorias ni con más créditos ICO. Recuerdan también que en otros países europeos, donde el peso de la hostelería en el PIB no es tan elevado como en España se han ejecutado ayudas directas por valor de casi 40.000 millones.

Alemania, Francia e Italia no dejaron transcurrir una semana desde que impusieron cierres en la hostelería y decretaron las ayudas. El país germano y los Países Bajos son los que más ayudas han destinado al sector, con cantidades que ascienden a los 10.000 y 15.000 millones de euros respectivamente, seguidos por Francia, en el que se han dedicado 6.000 millones a bares y restaurantes. En el caso de Italia, las ayudas ascienden a unos 5.600 millones. En esta línea, la plataforma Juntos por la Hostelería, que comprende a toda la cadena de valor del sector, llevan meses avisando de que serán necesarios 8.500 millones para frenar su desplome, que podría llegar a perder un millón de empleos según sus estimaciones.

Los parones temporales de la actividad se suceden en las regiones y el fantasma de los cerrojazos continúa acechando. La patronal de hostelería ya ha avisado de que más de 65.000 establecimientos han tenido que cesar su actividad definitivamente en España, y augura que se llegará a los 100.000 en los próximos meses.

Hostelería de España avisa de que, ante la falta de ayudas directas a nivel nacional, «el sector hotelero está presentando reclamaciones patrimoniales». Asegura que la forma de canalizar las ayudas, si llegaran, sería con créditos ICO, con figuras como las quitas y ampliación de periodos de carencia. Según sus datos, más del 40% de las regiones han tenido los establecimientos hosteleros cerrados más de cien días y solo el 24% de las regiones ha recibido las ayudas asignadas.

La realidad del tejido empresarial en la pandemia la mostró ayer ATA. Sus datos reflejan que el empleo generado por los autónomos cayó en 70.000 trabajadores el pasado año. Una cifra preocupante es que disminuyen en 26.243 los autónomos empleadores.