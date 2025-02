Sanidad desdice a Comercio e insiste en la prohibición de las rebajas

El Gobierno no para de contradecirse respecto a las rebajas . El BOE del pasado sábado una disposición adicional que establecía que los establecimientos comerciales no solo tendrán que controlar el aforo durante la desescalada, sino que no podrán realizar «acciones comerciales» para evitar aglomeraciones.

Unas horas despúes de publicar esta medida, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha transmitido a la Confederación Española de Comecio (CEC ) que «sí es posible llevar a cabo rebajas y promociones en los establecimientos físicos siempre que éstos estén en condiciones de adoptar todas las medidas que sean necesarias con el fin de evitar que se produzcan aglomeraciones a consecuencia de dichas rebajas o promociones».

Así, según Comercio, los establecimientos podrían llevar a cabo «cualquier tipo de acción comercial siempre que adopten las medidas concretas para evitar aglomeraciones». Eso sí, el ministerio considera que si los responsables de local creen que no podrán evitar concentraciones de personas, «no podrán llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a las mismas».

Hace escasos minutos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado la posición de Comercio. « Hay que evitar las aglomeraciones. Puesto que las rebajas son un reclamo que pueden facilitar aglomeraciones, no están permitidas », ha señalado Illa en una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa, quien ha puntualizado que las rebajas y ofertas 'online' sí pueden estar permitidas. «Pero todo lo que suscite aglomeraciones físicas no está permitido. Las rebajas pueden suscitar estas aglomeraciones y no están permitidas», ha explicado.

En concreto, la orden publicada en el BOE reza que «los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones».

Las contradicciones del Gobierno han encendido al comercio. «Vaya lío e incertidumbre que está generando el Gobierno entre los autónomos del sector del comercio con el asunto de las rebajas. Aclarense entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Industria,Comercio y Turismo. Cuando lo tengan claro y con rigor, nos lo cuentan» , ha asegurado en su cuenta de Twitter el presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor.

