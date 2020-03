Escrivá garantiza que todos los autónomos podrán cobrar el paro y no pagar cuotas

El ministro de Seguridad Social ha aclarado que los autónomos podrán cobrar una ayuda de 700 euros y dejar de pagar cuotas. El titular de Seguridad Social explica que todos los Autonomos obligados a cerrar por el Estado de alarma o caída de ingresos del 75% tienen ya derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad independiente de condición y que, por lo tanto, estarán exentos de pagar cotizaciones. En concreto, recibirán una prestación equivalente al 70% de la base reguladora, unos 661 euros, para quienes hayan tenido que cerrar su negocio o perdido el 75% de su facturación

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha invitado a los trabajadores por cuenta propia a solicitar la prestación por cese de actividad para acceder así a la exoneración de las cuotas y a dicha ayuda. A partir de ahora y mientras dure el estado de alarma, una entidad gestora se hará cargo y cotizará por el autónomo, por lo que se mantendrá el alta en la Seguridad Social. Los trámites se pueden comenzar a realizar y la prestación que corresponda se cobrará a mes vencido y será de un mes prorrogable.

La ayuda rozará los 700 euros y ya se puede solicitar

Tras hacerse públicas el pasado martes las medidas económicas para paliar la crisis del coronavirus, el presidente de ATA denunció que 1,6 millones de autónomos se quedaban en la cuneta por no poder cobrar la nueva prestación para este colectivo y que seguirían pagando prestaciones. En una entrevista que publica hoy ABC, Amor recuerda que representan el 18% de los ocupados en España. «El coste de eximir de las cuotas a todos los autónomos, no a algunos como se pretende, es de 1.000 millones al mes, 2.000 millones en total», puntualiza Amor.

Amor ha solicitado ayudas al Gobierno en varias ocasiones ya que si el estado de alarma se alarga durante los dos próximos meses, los autónomos no tendrán ingresos y por lo tanto, no deberían abonar la cuota a la Seguridad Social. Hasta la rectificación del Ejecutivo, la ley exigía que, para acceder a esta ayuda, el autónomo se debía dar de baja en Hacienda y Seguridad Social, algo que no podían hacer el millón de autónomos con trabajadores porque antes tendrían que despedir a su plantilla.

«Si sucede, no solo habrá despidos definitivos, sino que muchos tardarán mucho tiempo en contratar de nuevo porque primero deberán recuperarse ellos. Si no se dan cuenta de este hecho, el empleo puede tardar mucho tiempo en recuperarse», advertía Amor.

Estas medidas para los autónomos era una de las mayores peticiones del líder del PP, Pablo Casado. Ayer, en el Congreso explicó que su partido «echababa en falta que los autónomos puedan cancelar su cuota si no ingresan, exenciones en cotizaciones sociales, rebaja del impuesto de sociedades y suspender el de actividades económicas».