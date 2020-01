Galán espera que el nuevo Gobierno «respete el marco estable» de las eléctricas El presidente de Iberdrola alaba el modelo luso, que ha permitido incluir una hidroeléctrica en el «mix» renovable junto a las eólicas y solares

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha respaldado el tratamiento de las políticas energéticas en Portugal ante el primer ministro de ese país, Antonio Costa, durante su visita conjunta al complejo hidroeléctrico del Támega, donde la compañía está construyendo uno de los mayores almacenamientos de energía de Europa. Aprovechando este encuentro, Galán recordó ayer ante el primer ministro luso que «emprender infraestructuras como esta solo es posible con un planteamiento claro, un marco estable, una seguridad jurídica y un diálogo permanente para buscar soluciones a las inevitables incidencias que pueden surgir a lo largo de su construcción y operación» para «evitar las incidencias que puedan surgir» con el paso del tiempo.

Se refería así indirectamente al Ejecutivo español, en su anhelo de que desarrolle plentamente el Plan Nacional de Energía y Clima tal y como está aprobado desde el año pasado. «En mis 20 años en la compañía, ahora he tenido la suerte de tener un plan energético como éste con una visión de largo plazo», ha explicado para mostrar la buena sintonía de la compañía con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Pero ese plan fue fruto del Ejecutivo anterior, antes de las elecciones del pasado mes de noviembre. Ante la posibilidad de que el Gobierno, ahora de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, pueda incorporar algún cambio sustancial con respecto a lo presentado, Galán soalmente espera «estabilidad» regulatoria y que se cumpla lo acordado. «Cuando tienes un marco determinado es para cumplirse», ha apuntado. «No tengo dudas de que se hará de forma estable», ha indicado.

En su encuentro con Costa en la zona norte del país vecino, en pleno valle del Támega, Ignacio Galán ha querido «reconocer a Portugal» la apuesta por esta planta de la que se han construido dos terceras partes y que estará plenamente en funcionamiento en el año 2023. El ejecutivo ha recordado que la necesidad de desarrollar planes de transición energética fueron plasmado tanto en la última cumbre de la COP 25 en Madrid, como en el reciente Foro de Davos en Suiza.

«Nosotros ya empezamos en la Cumbre de Kioto cuando planetábamos que eran necesarias fuentes del almacenamiento energético para cuando no sopla el viento o no haga sol», ha explicado en su defensa de hidroeléctricas como la del Támega, que permite bombear agua de un embalse a otro para reutilizarla y producir electricidad. En España, uno de los ejemplos similares es el de la central de La Muela (Valencia), aunque no hay prevista ninguna otra construcción similar basada en agua, más allá de eólicas y fotovoltaicas, para cubrir el cierre de las plantas de carbón, inminente, y las de las nucleares que se irán clausurando en los 15 próximos años. No existe tampoco ningún planetamiento oficial pero la corporación trabaja en posibles actuaciones de este tipo en enclaves donde ya cuenta con concesiones hidroeléctricas, como el Duero o el Tajo, para construir embalses auxiliares que permitan realizar las labores de bombeo de agua en dos sentidos.

La infraestructura del Támega comprende la construcción de tres embalses en el afluente del Duero, con una inversión de 1.500 millones y cuyas obras se encuentran materializadas en dos terceras partes. Está prevista su puesta en marcha en el año 2023.

Más renovables en Portugal

Galán también ha anunciado que al proyecto luso del Támega se sumarán desarrollos renovables de Iberdrola en Portugal: la compañía se ha adjudicado capacidad solar para más que duplicar su potencia renovable operativa en el país y promueve ya nuevos proyectos de capacidad eólica en la región del Támega, que implican una inversión de 200 millones de euros. Así, suministrará energía limpia a 800.000 clientes portugueses. «Continuaremos impulsando la transición energética en este país, y con ello la creación de riqueza y empleo», apuntó Galán.