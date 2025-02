Los exportadores exigen al Gobierno que no les deje tirados: «Llueve sobre mojado»

Los paros del transporte tienen su derivada también en las exportaciones. Afectan a la mercancía que se mueve por carretera pero también, especialmente, a los puertos. Incluso, hay a empresarios que sus intermediarios ya les dicen que se olviden de cargar en ciertos enclaves marítimos ... . Y la preocupación y nerviosismo en este gremio va en aumento, al tiempo que exigen al Gobierno una solución urgente.

Si no llegan los productos a puerto, los contenedores no pueden cargarse y el negocio se convierte en ruina momentánea, con retrasos que generan problemas de tesorería en las empresas, como publicó ABC. Todo forma parte de una cadena. Materiales que ya están comprados pero que no se pueden liquidar por los paros del transporte .

Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores de España , destaca que «el efecto puede ser importante» en las empresas que se dedican al negocio internacional. Todavía es pronto, dice, para poder cuantificar el golpe a este ámbito pero no duda en señalar que no podrán salvarse del impacto de los paros, aunque el sector exportador maneje tiempos distintos al de los suministros nacionales. Asimismo, por lo pronto, según confirma este periódico con fuentes empresariales, ya hay envíos en puerto que se han retrasado ‘sine die’.

«Llueve sobre mojado en el sector exportador. Ya veníamos de subidas de precios importantes; el año pasado pasado tuvimos también problemas de suministro, con electrodomésticos, chips, materias primas... y cuando aquello parecía que se recuperaba poco a poco, todo ha cambiado. Se ha agravado el problema con la guerra en Ucrania y los paros del transporte », explica Bonet.

Asimismo, desde el Club de Exportadores exigen al Gobierno soluciones a estos paros, organizados por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, y al problema de los costes de la energía, con medidas de apoyo a las empresas que se ven directamente impactadas.

También culpan al Ejecutivo por haber despenalizado los piquetes , que se han radicalizado los últimos días con incidentes violentos. Así, a instancias de Pedro Sánchez y de su aliado Unidas Podemos , el Parlamento dio luz verde hace un año a la derogación del artículo del Código Penal que incluía las penas de cárcel entre los castigos a los piquetes violentos de las huelgas. Bonet, ahora, clama contra esa decisión, que da casi vía libre al conflicto en las calles.

Esta situación llega después de marcar un enero de récord en el negocio internacional de las empresas españolas, tras recuperarse del Covid; esas cifras amenazan con truncarse ahora . Las exportaciones españolas de mercancías ascendieron un 24,6% en enero de 2022 sobre el mismo mes de 2021, hasta alcanzar los 25.543 millones de euros, máximo histórico para un mes de enero, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y lo mismo ocurre con las importaciones, también en máximos este pasado enero.