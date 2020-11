Estas son las grandes ciudades que limitarán los alquileres El Gobierno habilitará los controles en la próxima ley de vivienda

La decisión está tomada, pero todavía falta determinar cómo se llevará a cabo. El Partido Socialista y Unidas Podemos han acordado intervenir el mercado del alquiler e imponer límites a las rentas para que no puedan subir más de un determinado precio.

Pero no será el Gobierno de Pedro Sánchez el que articulará estos controles; serán los ayuntamientos. Todavía falta por determinar si la medida será obligatoria o no para los consistorios, aunque esta misma semana el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que los límites serán voluntarios. «El ayuntamiento que crea que debe hacerlo lo hará, y el considere que no debe hacerlo no lo hará», explicó el ministro. Así, es