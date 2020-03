Directo Consejo de Ministros: El Gobierno expone las nuevas medidas sobre alquileres y autónomos

Actualizar

16.21 ¡Buenas tardes! ¡Muchas gracias por seguirnos! Pueden seguir informados en ABC.es.

16.21 Montero da por terminada la rueda de presnsa posterior al Consejo de Ministros, con un agradecimiento a los medios de comunicación.

16.18 Calviño destaca las iniciativas empresariales que se están «reinventando» para ayudar en este esfuerzo colectivo. Iglesias llama a que «evitar un colapso en las UCI» y destaca que nuestro país tenía «dificultades» para producir equipos de protección personal. Un «esfuerzo» para evitar el colapso sanitario y pide no paralizar la activida pero sí «hibernar», que los datos del fin de semana sean los de entre semana. «Si conseguimos salvar vida, antes podremos poco a poco salir de esta situación de crisis», el vicepresidente segundo llama a seguir con el esfuerzo común.

16.16 Montero destaca que, en todas las comunidades autónomas, que se han puesto en marcha planes de contingencia en lo que trabajan todos conjuntamente. En este sentido, al ver los datos de confinamiento la ministra de Hacienda ha destacado que se decidió «ganar tiempo».

16.15 Montero se abre a negociar con los grupos parlamentarios y responde que el informe técnico que decidió el endurecimiento lo recibió Sánchez el mismo sábado. Lo que le llevó a decidir endurecer y asegura que los expertos aconsejaron aprovechar la Semana Santa «emular» los contagios en las personas vulnerables y que estos días sean como un fin de semana.

16.12 Montero niega, a preguntas sobre las críticas de la oposición, que «no se ha paralizado la actividad» y asegura que se han habilitado instrumentos para que determinen cuál es la actividad mínima o esencial estos días, para que luego puedan reanudar su labor tras estos días lo antes posible. También menciona el permiso retribuido, que se devuelve luego y destaca que el objetivo es reducir a lo mínimo la movilidad.

16.11 Iglesias responde a una pregunta sobre las críticas de la oposición y rechaza «polémicas». Calviño responde a otra cuestión sobre el pago de la cuota de marzo, añade que hay una moratoria para retrasar este cobro y entiende que «lo ya ingresado se pueda solicitar su devolución». La ministra de Asuntos Económicos insiste en que son una batería de medidas dirigida a muchos colectivos.

16.08 Piden más concreción sobre el real decreto del domingo, Calviño menciona el artículo 4 que da luz verde a las empresas a determinar cuáles son las tareas esenciales y cita la industria intensiva que considera esencial. «Se trata de que cada empresa con sus trabajadores decidan cuál es la mejor forma de organizarse durante este tiempo, que son ocho días laborales», asegura la ministra que no ve mucho problema en esto y asegura que no cree que haya que adaptarse. Considera que hay suficiente cobertura para el desplazamiento de los trabajadores con la orden publicada ayer.

16.06 Pregunta de TV3 sobre la posibilidad de que los presos independentistas cumplan su sentencia confinados en casa. Montero se remite «las juntas de evaluación» y se refiere a las decisiones que se están adoptando en las prisiones para evitar la expansión de la pandemia.

16.05 Calviño interviene y recuerda por qué se está limitando la movilidad y asegura que los ciudadanos están tomando medidas para «ayudar» a sus vecinos. «Lo más importante es la red de solidaridad que se está estableciendo en nuestro país: no podemos el Estado sustituirla sino apoyarla», matiza la ministra y vicepresidenta quien marca que su principal objetivo es que las medidas puedan permitir a los trabajadores no perder poder adquisitivo y poder pagar su alquiler.

16.03 Pregunta al vicepresidente segundo Pablo Iglesias, que concrete detalles sobre las medidas dirigidas a las empleadas del hogar y se remite a la ministra de Trabajo. Más preguntas sobre los alquileres o la nueva prestación mínima da datos de que se beneficiarán más de un millón de familias en situación de vulnerabilidad y hasta 5 millones de españoles beneficiados.

16.02 Pregunta sobre el descontento de los autónomos de COPE: Calviño asegura que es un colectivo «particularmente atendido por las acciones que hemos venido haciendo en las últimas semanas».

16.00 Montero destaca que cada vez se saben más cosas sobre la pandemia y «que estamos en una suerte de estabilidad, hemos disminuido el aumento del número de contagios o muertos» y espera a ver qué sucede cuando se termine la Semana Santa. La titular de Haciend subraya que «el retorno a la normalidad se hará de forma progresiva» y espera que esto empiece a ser real después de SEmana Santa.

15.58 Calviño destaca «que hasta finales de febrero la economía española estaba mostrando su robustez» y rechaza que se «anteponga salud y economía». La ministra de Asuntos Económicos considera que los expertos sanitarios recomendaron endurecer estas medidas aprovechando la Semana Santa y que el objetivo es aminorar la movilidad, no parar la actividad y que se pueda reactivar en cuanto se deja atrás.

15.55 Preguntas de ABC a cada compareciente sobre la duración de las medidas, su salida gradual o la ausencia de quitas en lo de los alquileres. Iglesias destaca que si hay inquilnos en situación de vulnerabilidad y si con los créditos no puede pagar el alquiler, «el Estado no le va a dejar tirado». El vicepresidente tercero habla de que se va a proteger a las familias más vulnerables y recuerda que el confinamiento es la medida más eficaz, cita un estudio de que se han salvado más de 6.000 vidas, y añade que esto permite dominar la curva. «Los sacrificios de empresarios y trabajadores tiene como objetivo principal salvar vidas» apunta el vicepresidente segundo del Ejecutivo y se muestra convencido de que hay que se puede hacer agravando el confinamiento.

15.53 Montero destaca que se han puesto en contacto con los presidentes de las autonomías la tarde del día anterior a la reducción de las actividades esenciales y asegura que luego rindió cuentas en la reunión con los presidentes autónomicos, tras el Consejo de Ministros. También pide disculpas por «los ritmos vertiginosos que nos obligan a tomar decisiones en 24 horas. Seguiremos trabajando en esta dirección y estrechando la coordinación», apunta.

15.52 Turno de preguntas. MOntero contesta a la «improvisación» en las medidas y asegura que «es como si se hubieran prolongado las vacaciones de Semana SAnta» y que se actúa según lo que van marcando las autoridades sanitarias.

15.50 Toma la palabra la ministra de Hacienda anunciando que ha aprobado otro real decreto para asegurar los servicios de protección contra el maltrato a la mujer.

15.50 TErmina Calviño anunciando que se trata de más de 50 medidas para la «red de protección social que hemos ido tejiendo en las últimas semanas».

15.50 Se flexibilizan los obligaciones de aquellas empresas que quisieran salir a Bolsa.

15.48 Calviño abre la puerta a la reincorporación de los sanitarios al servicio activo, también de la incorporación voluntaria y otras medidas para facilitar los rescates de los planes de pensiones y se extiende la incapacidad temporal para quienes deban estar en casa.

15.48 Disposiciones concretas para los contratos dentro de la investigación científica y el ámbito sanitario.

15.47 Nuevo guiño a los autónomos: se anuncian medidas para flexiblizar los contratos de suministro de luz y energía para los autónomos. También se facilitan donaciones del sector público contra el Covid-19.

15.45 Calviño habla del apoyo a la actividad económica y de modificaciones del régimen de garantias y adelantos para agilizar ayudas Ministerio de Industria y se autoriza Icex devolución gastos ferias.

15.45 Se confirma aplazamientos deuda Seguridad social y una moratoria de 6 mese en el pago de las cuotas para autónomos y pymes.

15.42 Habla de la moratoria de la deuda hipotecaria, de la prohibición de desahuciar durante el estado de alarma o la prórroga de los contratos de alquiler. ADemás habla de una línea de avales para los arrendatarios en situación de vulnerabilidad, también por 700 millones para cubrir alquileres de hasta 900 euros al mes. TAmbién anuncia que los autónomos estarán incluido, se extiende el bono social eléctrico, la moratoria de los créditos al consumo, el nuevo subsidio desempleo temporal de trabajadores temporales sin derecho al paro.

15.41 Calviño apunta que espera que lo antes posible se pueda hablar de «planes de reactivación». Ahora habla de más de 50 medidas. SE prorrogan duración medidas excepcionales.

15.40 La vicepresidenta tercera destaca la «continuidad» de los suministros agrícolas y de los sanitarios que depende de la buena acción de muchas empresas y llama a proteger a las personas más mayores. Agradece también a los autónomos por su labor y elogia la madurez de los ciudadanos y asume que se deben atender a los más vulnerables.

15.39 Calviño destaca, que desde su cartera, están coordinando la respuesta a la crisis de 11 ministerios y «recoge las propuestas que nos llegan de los agentes sociales». Tambie´ destaca que se alargan las medidas sin duración específica hasta un mes después de estado de alarma y habla de apoyo a los servicios sanitarios o apoyo al sector productivo para evitar un mayor impacto.

15.39 Calviño recuerda que las medidas no son de aplicación a autónomos, a los funcionarios, a empresas de servicios esenciales, que no se paren procesos productos «que no puedan reanimarse» y habla de flexibilidad para las empresas. También asegura que los trabajadores que deban de desplazarse deberían presentar una declaración responsable de la empresa y acreditando que su actividad no es de las suspendidas.

15.35 Calviño espera no prolongar la «situación de hibernación» y que el daño sea menos importante. «No hay que anteponer salud a Economía», ha destacado poniendo el énfasis en que las medidas buscan reducir la movilidad de las personas alcanzando la correspondiente a un domingo pero subraya la necesidad de mantener la actividad mínima para, posteriormente, recuperarse.

15.34 Calviño afirma que la atención sanitaria y la crisis económica van de la mano, habla de que la movilida de las personas es clave para reducir el contagio. De igual modo, admite que en el aspecto económico el impacto es diferente.

15.33 La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, toma la palabra y tiene un recuerdo para los sanitarios y los ciudadanos.

15.32 Iglesias hace referencia a la «solidaridad» europea en esta crisis y tiende su mano a la oposición ante «el momento histórico» que vivimos. «Defendamos juntos lo común y con la Constitución», concluye.

15.31 REcuerdo para la violencia doméstica, que también tiene medidas de refuerzo para que se mantengan estos servicios. Iglesias también menciona que próximamente pondrá en marcha una prestación mínima vital.

15.30 Iglesias también menciona medidas para proteger a los consumidores, prorroga de tres meses créditos al consumo de las personas más vulnerables.

15.29 Nueva prestación para los trabajadores temporales que no tengan paro, unos 440 euros/mes (80% del IPREM).

15.28 Las empresas suministradores de luz o gas no podrán interrumpir el servicio a ningún ciudadano durante el estado de alarma. Nuevas prestaciones también para colectivos no cubiertos todavía.

15.27 Iglesias asegura que los grandes tenedores tendrán que asumir quitas. TAmbién alarga la moratoria de las hipotecas hasta el día que se levante el estado de alarma, tampoco el banco podrá exigir intereses o el pago de la cuota.

15.26 Iglesias anuncia que «el Estado se hará cargo de las deudas de los inquilinos en situación vulnerable que aún así no puedan devolver estas ayudas»

15.25 También pone en marcha un sistema de microcréditos por el ICO para hacer frente al pago de los alquileres y con hasta 10 años para devolver. También destaca que se podrán acoger los parados o los autónomos que hayan perdido gran parte de sus ingresos.

15.23 Iglesias anuncia que protegerán el derecho constitucional para la vivienda - «la trinchera desde la cual la gente se combate al virus» - y habla de protección a los inquilinos, suspenden hasta 6 meses todos los desahucios. «Nadie puede ser expulsado de sus casas»

15.22 Iglesias homenajea a la generación «que nos trajo la Democracia», menciona varios artículos 48, 51, 148, entre otros y habla de protección de la Sanidad o la Seguridad Social. Habla de primacía del interés general, y de construir dispositivos de proteccióin social.

15.21 Iglesias considera que sin «seguridad y protección» no se puede afrontar el impacto de una crisis, que considera social y menciona la Constitución Española como garantía.

15.20 REferencia de Pablo Iglesias al ejército y a las tropas, que lamenta que a los 45 años «se queden sin futuro». Iglesias habla de un «escudo social» y añade que el decreto del domingo sirve para salvar vidas y para que la vida económica se ponga en marcha.

15.19 Toma la palabra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien inicia su intervención homenajeando a los fallecidos por el Covid-19, a los responsables de los servicios sociales y a los sanitarios.

15.18 «Que como sociedad seamos capaces de combatir esta enfermedad», concluye Montero.

15.16 Referencia a un paquete de medidas complementarias, que ahora pasará a detallar con el objetivo de que nadie se quede atrás: habla de «una triple dirección», medidas a fortalecer el sistema sanitario (apoyo comunidades autónomas, homologación de títulos, etc...), contribución al sostenimiento del modelo productivo - "somos conscientes de las dificultades que están atravesando las empresas y de que nuestra economía entre en una suerte de estado de hibernación, cuando superemos esta crisis sanitaria podamos reactivar nuestro nivel productivo», destaca- y medidas para prevenir la desigualdad que podría producirse.

15.14 «Cada día la comunidad científica conoce mejor al virus: cada semana conocemos mejor cómo se comporta», apunta Montero que espera que lo antes posible haya una vacuna eficaz. También, por último, expresa su compromiso «para que nadie se quede atrás».

15.13 Montero habla de que haya «una movilidad indispensable» para que el sistema sanitario funcione lo más correctamente. También recuerda la necesidad de limitar el contacto con las personas mayores.

15.13 Montero recuerda también, que hay que recordar que «el confinamiento social salva vidas, que está permitiendo que doblemos la curva y estabilicemos esta pandemia», destaca la ministra.

15.12 «La industria nacional está haciendo un rapidísimo proceso de reconversión para fabricar material sanitario y que son imprescidibles para el trabajo de nuestros sanitarios. Desde aquí, nuestro agradecimiento a todas estas empresas», destaca la ministra portavoz y titular de Hacienda María Jesús Montero.

15.10 Montero recuerda que un avión de China, aterrizado en la Base de Torrejón, con 14 millones en material sanitario y destaca que se han repartido ya más de 10 millones de mascarillas para sanitarios y otro personal de riesgo.

15.10 Montero también quiere rendir tributo a los funcionarios, especialmente a los sanitarios. «Son también imprescindibles», destaca.

15.08 Montero habla de que espera «que vaya habiendo cada vez menos fallecidos» y muestra su solidaridad con los servicios de emergencia y las familias de los enferemos. Además, llama a «perseverar» y «ejecutar de forma correcta las indicaciones que nos están haciendo los expertos». Referencia al confinamiento y al rol fundamental de los hogares.

15.07 La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, asegura que «el Ejecutivo está orgulloso de los españoles»

15.05 La ministra MOntero comienza su intervención y señala que «vamose en la buena dirección y que la ciudadanía está teniendo un comportamiento ejemplar».

15.00 E¡Buenas tardes! En breves minutos comenzará la rueda de prensa del Consejo de Ministros, este el habitual de todos los martes con un fuerte acento económico. Comperecerán la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.