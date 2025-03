El Consejo de Ministros, en directo: el Gobierno detalla la ley del teletrabajo

La esencia del decreto ley, que deberá recibir la aprobación del Congreso, es que esta fórmula será voluntaria, reversible, que los trabajadores no sufrirán cambio alguno en sus condiciones y que las empresas deberán correr con los gastos.

Es una norma que permite la flexibilidad interna, explica. «Además refuerza el derecho a la desconexión», dice. Díaz relata que lo que se ha hecho en la pandemia no era teletrabajo, por las horas extras hechas de más. Por eso el registro horario será importante para cumplirse.

Sobre los ERTE, Díaz dice que está «muy esperanzada» y afirma que no saldrán de la mesa sin un acuerdo.

«Vamos a continuar con los mecanismos de protección. Aunque puede ser que los mecanismos de rebrote no sean suficientes en Madrid», prosigue.

«No estoy de acuerdo con Torra. No hay que estigmatizar a ninguna comunidad», dice Montero.

«Las cuarentenas se pueden reducir a diez días si la persona que ha dado positivo por PCR si los últimos tres días no hay síntomas», dice Illa.

«En el caso de los contactos estrechas, la cuarentena se puede reducir a diez días si hay una PCR negativa. Ahora se está debatiendo que no haga falta esa PCR, aunque parece que sea imposible que ese acuerdo salga hoy», explica.

Sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montero dice que no se va a aprobar un nuevo sistema de financiación, porque antes deben aprobar un nuevo reparto de forma equitativa.

Montero dice que no hay ninguna cuestión que esté retrasando la presentación de los presupuestos.

«No entiendo la ansiedad del Partido Popular, ya que las dos últimas veces que se presentaron se hicieron fuera de tiempo. Por eso no entiendo esas prisas», explica.